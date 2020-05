AMD en a profité pour lancer, en parallèle aux Ryzen 3 3100 et 3300X, ses processeurs mobiles Ryzen 4000 Pro. Les élus sont les Ryzen 7 Pro 4750U, 5 Pro 4650U et 3 Pro 4450U. Mettons tout ça dans un tableau, plus simple et parlant pour tout le monde :

CPU Coeurs/Freq L2 + L3 iGPU RAM TDP R7 4750U 8c/16t, 1.7 à 4.1 GHz 4 + 8 Mo Vega 7 @1600 MHz DDR4 3200 ou LPDDR4 4266 10 à 25 W R5 4650U 6c/12t, 2.1 à 4 GHz 3 + 8 Mo Vega 6 @1500 MHz DDR4 3200 ou LPDDR4 4266 10 à 25 W R3 4450U 4c/8t, 2.5 à 3.7 GHz 2 + 8 Mo Vega 5 @1400 MHz DDR4 3200 ou LPDDR4 4266 10 à 25 W

Globalement on n'est pas bien loin des specs des Ryzen mobiles grand public 4700U, 4600U et 4300U. Mais comme ce sont des gammes pro, AMD a inclus dedans des tas de fonctionnalités gérées en hardware pour la sécurité des données, ou encore la possibilité de diriger plusieurs bécanes avec une seule. L'objectif final est sécurisation et flexibilité. On notera également que les machines équipées de ces CPU auront droit à ces technologies sous environnement Windows 10.

On ne sait pas encore quand ces portables équipés de ces APU arriveront sur le marché, ni à quels tarifs. HP et Lenovo devraient logiquement suivre la marche en avant, eux qui déjà proposaient des portables avec des Ryzen Pro 3000 et 2000. Mais clairement cela s'adresse aux pros, bien plus qu'à nous autres !