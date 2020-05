Les Ryzen 4000 sont des puces qui ont complètement remis AMD en selle sur le marché du portable. La gamme est vaste, et on trouve de la basse consommation à 35W avec les bousins en HS, et la très basse conso à 15W avec les CPU en U. Et tout cela sans sacrifier la puissance avec 8 coeurs et 16 threads. Cela d'ailleurs pose une vraie question sur la définition que donnent les deux grands du microprocesseur au TDP, plus une donnée marketing qu'un vrai comportement.

Les iGPU embarqués sont d'origine Vega, mais en 7nm, et vendu par AMD comme étant bien plus puissants que Vega 14nm. En face, on retrouve Intel et ses engins, mais c'est surtout les vieilles MX 250 et les récentes (mais vieilles quand même) MX 350 qui assurent la concurrence face aux Vega. Ultrabookreview a testé plusieurs machines en jeu. On retrouve 4 combos pour savoir ce qui est bien pour jouer à bas prix.

On a un 4900HS (8c16t, Vega 8), un 4700U (8c/16t, Vega 7), 4700U + MX350 (8c/16t , GP107), 10510U + MX250 (4c/8t, GP108). Tout ça se bat sur divers jeux comme Bioshock Infinite, DOTA 2, Far Cry 5, les deux derniers Tomb Raider, etc. Au final, la MX 350 finit un peu devant Vega 8, à peu près une grosse poignée de pourcents, tandis que ce même Vega 8 gagne devant la MX 250. Au final, on a quand même des machines peu onéreuses, qui embarquent des CPU très puissants, et des iGPU d'une bonne qualité, permettant le jeu casual, ce qui exclut complètement Intel à l'heure actuelle.