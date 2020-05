La prochaine mise à jour majeure de Windows 10 se fait déjà attendre, et en ce début de mois de mai nous ne voyons toujours pas de version 2004 sortir du système Insider. Bien entendu, la mise à jour de l'OS est déjà en test depuis quelques jours en Preview pour se faire une idée sur la qualité des pilotes bêta et des bugs résiduels, mais la firme n'a toujours pas communiqué de date officielle pour la version 2004 du système fenêtré. Mais selon Windows Latest, un calendrier s'est échappé des bureaux de la Raymonde et donnerait une date de sortie entre le 26 et le 28 mai, soit de quoi patienter encore afin de laisser Microsoft peaufiner le tout.

Mais dans toute cette affaire, à quoi s'attendre avec cette mise à jour majeure de Windows ? L'entreprise a connu des hauts et des bas, avec parfois peu de changements sur les différentes builds et surtout beaucoup de corrections d'erreurs et de problèmes. Niveau fonctionnalité, ce sera surtout le renouveau de l'indexeur de fichier, qui devrait enfin ne plus faire rager les gens qui possèdent des disques durs ou des CPU peu véloces. Nous devrions voir aussi de nouveaux paramètres dans le menu correspondant, Microsoft continuant sa transition du vieux panneau de configuration. De nouvelles applications pourraient apparaître aussi au passage, comme la prochaine version de la calculatrice. Il ne reste plus qu'à espérer que Windows 10 2004 ne sortira pas truffé de bugs qui se seront faufilés à travers toutes ces nouveautés.