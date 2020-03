On repart sur les traces de Jill Valentine, et de celles du Nemesis, créature inventée par les fadas d'Umbrella pour éliminer les STARS. On se souvient également que le moteur, le RE Engine, inauguré sur Resident Evil 7, marche à merveille sur ce genre de jeu, où l'interaction avec les décors passent 39e plan, mais qui sert bien l'ambiance et donne un petit côté "photoréaliste" au jeu. Tomiche vous avait préparé un DX11 vs DX12, et une belle séance de flipette sur la démo.

Aujourd'hui, ce sont deux tests de plus qui viennent enrichir l'exploration, Guru3D et Techpowerup y sont allés de leur grain. Au final, on retrouve bien le type de hiérarchie classique, avec les RTX 2080 Ti, 2080 SUPER en tête, la RTX 2080 se place 3e selon le mode DirectX, la Radeon VII se comporte comme la Radeon la plus rapide de l'armada rouge, les RX 5700 étant placées exactement où elles doivent comparativement aux RTX 2060, 2060 SUPER, 2070 et 20700 SUPER, et enfin très bonne tenue des RX Vega 56 et 64 face à la GTX 1080, la 1080 Ti étant quand même un cran au-dessus. Pour conclure, on peut dire que le jeu ne fera pas souffrir beaucoup de cartes graphiques de 5 ans d'âge, et le niveau d'ips moyen même en UHD implique une expérience de jeu top, à condition bien entendu de dompter la jouabilité un peu particulière du titre, et par extension de la saga. Ci-dessous, la notion de courage et de mauvaise réincarnée dans une vidéo grandiose !