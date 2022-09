Corsair a présenté un nouveau K100 Air, une sorte de nouvelle version de son K100, mais passé à la presse hydraulique et plus autonome ! En effet, le K100 Air est un clavier pouvant fonctionner sans fil et aussi un clavier très plat et fin. Il n'en reste pas moins très haut de gamme et orienté gaming, et reprend ainsi plusieurs des caractéristiques du K100 original.

En dépit de sa finesse, le K100 Air est toujours un clavier mécanique de taille complète, un exploit rendu possible grâce aux nouveaux interrupteurs mécaniques MX Ultra Low Profile, que Cherry a présenté il n'y a pas si longtemps et donc voici les caractéristiques : tactile ; course de 1,8 mm ; point d'actionnement à 0,8 mm ; résistance au point de signal de 52 g ; résistance au point de pression de 65 g ; durée de vie de 50 millions d'activations. À savoir qu'ils existent aussi en version clicky, mais celle-ci est plutôt proposées dans les machines portables et la version tactile a évidemment l'avantage d'être un peu plus silencieuse, tout en fournissant toujours un retour tactile perceptible.

Alors qu'interrupteurs low profile et gaming font rarement l'objet d'une association, on est forcement surpris de découvrir que le K100 Air et ses commutateurs aplatis se destineront aux joueurs avant tout. Comme le prouvent la capacité du clavier à monter à 8000 Hz (certainement avec la même technologie d'hypertraitement AXON qu'utilisée pour le K100, ou encore le K70 RGB TKL ou le K65 RGB Mini), les 8 Mo de mémoire embarquée, et les options de programmation étendues et de personnalisation via le logiciel iCUE. En sus, le K100 Air possède aussi une molette pour le volume et des raccourcis multimédias. Bien entendu, cela ne l’empêchera pas d'aussi très bien se prêter à des activités bureautiques classiques.

Enfin, sachez que le clavier pourra fonctionner avec et sans-fil. Son autonomie est estimée à 50 heures maximum avec éclairage allumé et jusqu'à 200 heures sans LED. Le communiqué ne le mentionne pas, mais il y a fort à parier que le taux d'interrogation de 8000 Hz sera exploitable uniquement en mode filaire, à moins que Corsair ait revu sa technologie sans-fil, comme Razer qui sait désormais atteindre les 4000 Hz avec sa Basilisk V3 Pro sans-fil.

Le K100 Air sera disponible à partir du 4 octobre et ce n'est a priori que ce jour-là que son prix sera connu. Vu l'équipement, il est cependant raisonnable de s'attendre à un tarif qui le sera beaucoup moins, fort certainement au-delà des 200 euros. Selon Cherry, d'autres claviers de ce type exploitant les MX Ultra Low Profile existeront à l'avenir. Cela dit, Corsair avait déjà par le passé su négocier l'exclusivité avec de nouveaux interrupteurs, généralement pour une période d'environ un an. Il se pourrait donc que le K100 Air puisse rester seul sur ce segment pendant un petit moment.