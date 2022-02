208-1 raisons de le choisir ?

Dans le courant du mois de septembre 2020, Corsair lançait sa nouvelle ligne de boîtiers, à la signature esthétique entièrement revue. Les modèles qui suivirent restaient assez classiques dans le design, mais facilement reconnaissables. Nous avions dans un premier temps testé les modèles de la série 4000, puis quelques mois plus tard, des 5000 qui reprenaient le design et offraient surtout plus d'espace. Au milieu de l'an dernier, c'était au tour du volumineux 7000D de passer à la moulinette, avec un volume encore augmenté, tout en conservant l'ensemble des agréments observés dans les plus petits. Mais voilà que la marque vient étoffer sa gamme 5000, en réutilisant leur châssis très pratique, mais en proposant cette fois une toute nouvelle approche côté design ! On reste toutefois dans un registre confortable pour la firme californienne, tout en améliorant la copie. Tout ceci serait inutile si l'objet que nous allons tester aujourd'hui n'était pas bardé de DEL, et il en compte pas moins de 208 au total ! Cette débauche d'éclairage gâchera-t-elle la fête ? Allons à la rencontre du Corsair 5000T RGB.

• Côté street price, ça dit quoi ?