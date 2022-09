Si le GTC 2022 va délivrer des enseignements, il y a fort à parier que l'on n'aura pas toutes les infos. Certainement que la conférence tournera autour du flagship la RTX 4090, étant donné que les cartes commencent à être listées dans quelques pays. Mais comme à son habitude, NVIDIA va commencer par le gros méchant GPU, en l'occurrence AD102, et décliner sa gamme au fur en à mesure par ordre décroissant de puissance GPU. C'est de l'AD106 et AD107 dont il est question ce jour. On attend ce type de puces dans des cartes "entrée de gamme" RTX, comme les RTX 4060, 4050 ?

Selon Twitter, donc information marquée du sceau de la rumeur, AD106 et AD107 auraient 8 lignes PCIe. Le bus PCIe choisi serait de 5e génération, ce qui impliquerait que toutes les cartes au-dessus passeront sur le PCIe 5.0. Nous ne savons pas l'impact sur les performances lorsqu'on passe une carte de 16 lignes PCIe 5.0 sur une carte maman Gen 4, mais pour AD106 et 107, il pourrait être négligeable. En effet, à moins de ne pas posséder un chipset AMD de la série 500 ou Intel série 600, vous aurez droit à du PCIe 4.0. La bande passante de 8 lignes PCIe 5 est la même que 16 lignes PCIe 4, l'impact devrait donc être nul ou non ressenti.

Ce PCIe 5.0, c'est peut-être la raison du lancement de Lovelace en même temps qu'AMD et Intel, avec leur plateforme AM5 et Z790, qui font la part belle à cette génération de lignes. Cela laisse penser que ceux qui sont en PCIe 3 sur des plateformes tout à fait fonctionnelles et efficaces pourraient avoir un impact péjoratif non négligeable avec un gros GPU Lovelace.