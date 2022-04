Le custom pour (presque) tous ?

Au pays du refroidissement liquide, l'AIO s'est imposé pour le commun des mortels. Simple, bon marché et sans entretien, il permet de franchir le pas en toute sécurité. Mais voilà, les puristes se marrent bien quand on leur dit "j'ai un watercooling" et qu'on leur montre le dernier AIO RGB du marché ! Il y a des marques qui parviennent à faire la différence en proposant des kits prêts à l'emploi conçus autour de pièces dérivées du monde du watercooling DIY. On pense à EKWB ou Alphacool en premier lieu. Mais des marques omniprésentes sur le segment se lancent dans la course au watercooling digne de ce nom, en proposant cette fois des kits intégrant pompe, waterblock, CPU et radiateur ; raccords, tuyaux et liquide sont aussi livrés pour être certains de ne manquer de rien. Aujourd'hui c'est Corsair qui nous propose une nouveauté dans sa gamme HydrO X Series. On dit bonjour au iCUE XH305i RGB Pro, qui ne manque pas de couleurs comme vous le verrez !.