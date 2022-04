Avec le K70 RGB Pro, le K70 RGB TKL est l'une des dernières entrées du fabricant pour cette lignée en milieu de gamme de longue date. Et comme cela avait déjà été fait pour le premier nommé, le constructeur vient maintenant aussi d'ajouter sans aucune fanfare ni quelconque communication pour l'instant la possibilité de choisir de l'interrupteur optique. Ainsi, en plus de l'offre mécanique traditionnelle représentée par 5 variantes de Cherry MX RGB (enfin, 2 seulement pour le layout AZERTY, hélas), vous pourrez normalement prochainement aussi prendre les fameux switchs OPX du fabricant, ceux-là mêmes qui avaient été introduits avec le K100, toujours le fleuron du haut de gamme chez Corsair.

L'avantage de l'interrupteur optique, c'est que l'absence d'un actionnement mécanique et d'un effet de rebond, et l'usage d'un faisceau de lumière à la place permettent d'obtenir une distance d'actionnement encore plus courte (1 mm vs 1,2 mm pour les Cherry MX Speed Silver), mais aussi une durabilité supérieure (150 millions vs 100 millions). Les OPX nous avaient laissé une bonne impression avec le K100, mais il faut tout de même garder à l'esprit que la frappe sera donc plutôt rapide et vive, c'est bien pour jouer, légèrement moins agréable pour du traitement de texte.

Rien d'autre ne change avec le K70 RGB TKL au passage. Comme nous ne l'avions jamais réellement présenté, profitons-en pour rappeler qu'il possède bon nombre de raffinements, par exemple des capuchons en PBT, un châssis en aluminium, une panoplie complète de raccourcis multimédias dédiés malgré son format, un câble USB-C détachable, du RGB aux p'tits oignons à la iCUE et la technologie d'hyper-processing AXON lui permettant de profiter d'un taux d'interrogation de 8000 Hz comme le K100. En somme, une petite bestiole a priori sympathique et avec de bons arguments, une sorte de mini-K100 avec un prix plus doux, mais dans l'immédiat toujours assez élevé : 139,99 €/$. On ne sait pas encore combien coutera la version OPX chez nous ni même si elle est vraiment prévue pour notre région - cependant, notons qu'elle est apparue outre-Rhin pour 159,99 €. En attendant, elle est déjà disponible en QWERTY US et en dollars pour 149,99 $.