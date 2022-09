Vous pensiez que les choses allaient devenir plus simples avec l'USB4 et que l'USB-IF avait appris de ses erreurs de nommages avec les versions précédentes ? Que nenni ! Le consortium a publié les spécifications 2.0 pour la dernière norme USB en vigueur, pour ce qui est désormais appelé l'USB4 Version 2.0, tout simplement, et sera au passage rétrocompatible pleinement avec l'USB4 Version 1.0, ainsi que l'USB 3.2, l'USB 2.0 et le Thunderbolt 3...

Eh oui, pour le coup, l'USB4 premier du nom est maintenant nommé USB4 Version 1.0. Le choix entre cette appellation et USB4.0, ou USB4.1, ou USB4 Gen1, ou USB4 Gen2 n'a vraiment pas du être une mince affaire, on l'imagine. Vivement l'USB4 Version 2.1 Gen1, ou pas.

Cette rétrocompatibilité est l'une des caractéristiques clés de cette mise à jour de l'USB4, elle accompagne la très importante évolution de la bande passante maximale, qui passe de 40 à 80 Gb/s grâce à une nouvelle architecture de couche physique, et ce en utilisant les câbles USB Type-C 40 Gb/s existants et les nouveaux câbles actifs USB Type-C 80 Gb/s. Pour supporter ce changement assez conséquent, les spécifications USB Type-C et USB Power Delivery (USB PD) vont naturellement également être mis à jour et les nouvelles versions devraient être publiées lors des USB DevDays en novembre. Autrement dit, on devrait donc bientôt avoir droit à un nouveau paquet de logos qu'il faudra ajouter à ceux-ci, chouette ! En attendant, voici le PDF de la liste officielle des logos existants.

On est prêt à parier que le logo pour l'USB4 Version 2.0 ressemblera un peu à ça.

En outre, grâce à la mise à jour de l'architecture USB, le tunneling des données pourra désormais dépasser les 20 Gb/s avec l'USB 3.2. Enfin, cette mise à jour en fin de compte peu surprenante a aussi pour but de s'aligner avec les dernières versions DisplayPort et PCIe. En effet, rappelons que le DisplayPort 2.0 propose une bande passante de 80 Gb/s et VESA avait déjà annoncé en 2020 le DisplayPort Alt Mode 2.0 adossé à l'USB Type-C et l'USB4. Cette évolution de l'USB4 était donc nécessaire et par conséquent prévisible.

À ce stade, cette mise à jour concerne avant tous les développeurs. Vous noterez l'absence pour l'instant de nouveaux logos USB4 Version 2.0 pour les produits et appareils certifiés, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir un peu plus tard ! En tout cas, cette évolution est naturellement une très bonne chose pour l'écosystème USB Type-C - récemment couronné port commun par l'UE - et c'est peut-être aussi le signe que le DisplayPort 2.0 va enfin bientôt commencer sa carrière. Ce n'est pas comme si cela faisait une plombe qu'on l'attend... (Source)

Zut, va encore falloir mettre à jour notre super guide...