L'inconvénient d'un standard unique multifonction aussi répandu que l'USB, c'est qu'il semble tout de même devenir un peu difficile de garder les choses au clair et compréhensibles au gré des évolutions. Personne ne niera que l'USB est un joli petit bordel, rien que par sa nomenclature et la quantité de rôles que le protocole peut remplir de nos jours (d'autant plus avec l'arrivée de l'USB4), et la sacralisation du standard USB-C comme la connectique de choix (ou imposée) pour une bonne majorité des appareils de notre quotidien ne va surement pas trop arranger les choses non plus en matière de lisibilité pour le consommateur. L'USB-C, le nouveau port de la confusion ? D'où l'importance aussi d'avoir autant de logos que possible pour tout reconnaitre, non ?

En tout cas, vous vous rappellerez peut-être que l'USB-C va maintenant pouvoir fournir jusqu'à 240 W de jus, contre 100 W maximum actuellement. Grâce à la nouvelle spécification Power Delivery 3.1, deux nouvelles puissances nominales officiellement certifiables seront ainsi disponibles aux appareils USB : 60 W et 240 W. Et qui dit nouvelles spécifications, dit aussi nouveau programme de certification et donc de nouveaux logos pour reconnaitre facilement le hardware officiellement certifié dans le commerce, pardi !

Il s'agit évidemment d'aider d'abord à ne pas mélanger les câbles et de pouvoir distinguer un câble USB-C SPD d'un câble USB-C 240 W, et donc d'être certain de sa compatibilité avec l'USB PD 3.1 ou de sa capacité à tenir le débit maximum de l'USB4. Justement, au passage, l'USB-IF a aussi revisité son logo pour l'USB4, ce dernier affichera désormais sa vitesse de transfert de 20 Gb/s ou 40 Gb/s. En bonus, le consortium en également profité pour ajouter des logos unifiés pour les câbles et les appareils, ainsi qu'un logo spécifique aux chargeurs USB capables de fournir ces fameux 240 W — comme cela avait été fait par le passé pour les autres puissances (par exemple 45 W en 2016).

With the new higher power capabilities enabled by the USB PD 3.1 Specification, which unlocks up to 240W over a USB Type-C cable and connector, USB-IF saw an opportunity to further strengthen and simplify its Certified Logo Program for the end user. With our updated logos, consumers can easily identify the USB4 performance and USB Power Delivery capabilities of Certified USB-C Cables, which support an ever-expanding ecosystem of consumer electronics from laptops and smartphones to displays and chargers.” — Jeff Ravencraft, USB-IF President et COO.

Attention, aucun nouveau standard n'est introduit aujourd'hui, il s'agit seulement d'ajouter de nouvelles représentations visuelles pour les standards existants. Il va de soi que toujours seul le hardware ayant été soumis au processus de certification de l'USB-IF sera autorisé à porter ces logos et les exploiter pour leur marketing. Nul doute que ceux-ci ne vont pas tarder à circuler dans le circuit commercial et dans les communications des fabricants, il vaut donc mieux se familiariser avec ces nouveautés dès à présent et de les garder en tête lors de vos futurs achats.