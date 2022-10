On savait depuis septembre que l'USB 80 Gb/s - aka USB4 2.0 - était en chemin. L'organisme concerné avait déjà pas mal couvert en cette occasion les évolutions de la norme à anticiper. La différence entre cette annonce et la précédente, c'est que l'USB 80 Gbps est désormais officiel, ses spécifications publiques et à la disposition des développeurs. Introduit en 2019 initialement avec une bande passante de 40 Gb/s, l'USB-IF a donc sensiblement étendu la vitesse et les performances du dernier Universal Serial Bus en date, dans le cas présent grâce à la magie du PAM3.

Par ailleurs, comme attendu, l'USB4 2.0 offrira aussi la possibilité de transmettre/réceptionner à 120 Gb/s dans un sens, tout en pouvant continuer à fonctionner à 40 Gb/s dans l'autre. Des débits qui ont bel et bien été validés selon la nouvelle documentation (page 534 du document USB4 V2 October 2022-CLEAN). C'est ainsi que l'USB-IF prépare le terrain pour supporter la prochaine génération Thunderbolt d'Intel, qui sera justement capable elle aussi de débiter jusqu'à 120 Gb/s, à la différence que cette vitesse sera optionnel avec l'USB4, mais systématique avec le futur Thunderbolt.

N'oublions pas que l'USB4 offre déjà une compatibilité croisée avec le Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4 (normal, vu que l'USB4 est majoritairement basé sur le standard d'Intel). Enfin, grâce à ces nouveautés, le standard est aussi entièrement compatible et à niveau avec le DisplayPort 2.1 et est plus étroitement aligné avec le PCIe 4.0, pouvant maintenant en supporter jusqu'à 4 lignes via tunneling. Ainsi, l'USB4 pourra gérer un affichage 4K jusqu'à 240 Hz ou un affichage 10K jusqu'à 60 Hz, et ce sans aucune compression, entre autres.

Autre détail important, sachez que les câbles passifs USB 40 Gb/s existants seront tout à fait compatibles avec l'USB4 Version 2.0, de même que les nouveaux câbles actifs 80 Gb/s à venir, bien entendu. À ce propos et comme attendu, de nouveaux logos appropriés ont été introduits pour l'emballage, le port et le câblage des futurs produits certifiés 80 Gbps.

À quand le logo 120 Gbps ?

Ceux-ci sont donc à ajouter à la nouvelle liste publiée par l'USB-IF fin septembre en l'occasion d'un p'tit coup de ménage et qui a pour objectif de simplifier les choses pour l'utilisateur, afin que celui-ci puisse simplement s'en tenir au logo sans avoir à s'intéresser à la version de l'USB. Hélas, il est important de garder en tête que de nombreux produits ne sont jamais vraiment certifiés et comme d'habitude tous les fabricants ne feront pas l'effort d'une information claire sur leurs pages produits ou leurs emballages (rien ne les y oblige). Enfin, compte tenu du fait que les premiers produits USB4 n'ont commencé à arriver que récemment, il faudra sans doute plusieurs mois, voire plus d'un an, avant que l'USB5 l'USB4 2.0 fasse réellement ses débuts sur le marché. Et sinon, accessoirement, avec tout ce qui est encore en train d'être élaboré avec, il est évident que l'USB Type-C n'est pas prêt d'être remplacé en tant que connecteur universel !