La fête du CES 2022 continue ! Pour compléter nouveaux GPU et CPU, les joueurs vont prochainement aussi pouvoir goûter à l'OLED taillé pour eux sans avoir à se tourner vers une TV, Samsung et Alienware sont sur le coup ! Les deux se vantent d'ailleurs d'être les premiers sur le coup, mais à vrai dire c'est bien Alienware qui a donné le plus de détail pour l'instant sur son AW3423DW QD-OLED, tandis qu'on ne sait pas encore grand-chose pour l'instant (mais le CES n'est pas terminé) du G8QNB de Samsung, si ce n'est qu'il sera également un 34" QD-OLED et proposera un taux de rafraichissement de 175 Hz. Rien qu'avec ces informations, il semble toutefois déjà assez clair que les deux références utiliseront exactement la même dalle, ce qui voudrait dire que ce qu'à partagé Dell vaut fort certainement aussi pour l'offre de Samsung. Et alors, de quoi s'agit-il ?

D'apparence, sous un design très Alienware, épuré et agrémenté de quelques LEDs RGB, l'AW3423DW est un écran 34 pouces relativement banal au format 21:9, avec une dalle légèrement incurvée 1800R, des angles de vues à 178/178° et une définitions standard 3440 x 1440, mais c'est bien la technologie utilisée pour cette dalle qui va lui permettre de se distinguer du troupeau d'écrans 34 pouces ultrawide ! En effet, celle-ci est de type QD-OLED, utilisant les fameuses loupiottes Quantum Dots autoémissives développées par Samsung et dont la production avait démarré juste avant la fin de l'année.

Par conséquent, cette dalle permettra à l'AW3423DW de se vanter d'un temps de réponse GTG de seulement 0,1 ms (réaliste pour de l'OLED), un contraste de ratio 1000000:1 (également réaliste pour de l'OLED) et d'un excellent HDR grâce à la gradation de l'éclairage pixel par pixel, éliminant au passage les problèmes de blooming et de halo lumineux souvent causé par le local dimming avec un rétroéclairage LED traditionnel (peu importe le nombre de zones). En l'occurrence, l'écran sera certifié DisplayHDR True Black 400 - une certification spécifique aux dalles OLED. Avec ceci, une luminosité de 250 cd/m2 à 1000 cd/m2, une profondeur de couleur 10-bit, le sRGB couvert à 149 % et le DCI-P3 à 99,3 %.

Le taux de rafraichissement de 175 Hz n'est pas particulièrement impressionnant, mais déjà confortable, d'autant plus qu'il sera accompagné d'un module G-Sync Ultimate (et donc de la certif' by NVIDIA qui va avec) et il y a de fortes chances que l'écran sera également compatible FreeSync comme la plupart des écrans G-Sync récents avec module. La contrepartie de la présence d'un module sera une connectique limitée, avec seulement une prise DisplayPort 1.4 et deux prises HDMI 2.0 (le G-Sync hardware n'a toujours pas de support HDMI). L'ensemble sera complété par 4 prises USB 3.2, une sortie audio et une entrée casque. Physiquement, l'AW3423DW pourra être ajusté en hauteur, incliné et pivoté, mais pas de portrait.

Tout ça, c'est bien cool, mais quid du risque du burn-in avec l'OLED ? Eh bien, Alienware nous assure que l'écran utilise un OLED « amélioré », en plus de profiter d'un garantie de 3 ans, couvrant également le marquage de l'OLED. Bon, un petit effort, c'est probablement mieux que rien.

Pour se l'offrir, il faudra patienter un peu, mais pas trop non plus (enfin, tout dépend de votre notion du temps). L'AW3423DW devrait débarquer en Chine le 2 mars, aux USA le 29 mars et en EMEA (+ UK) le 5 avril. Sans surprise, aucun prix n'a été mentionné, probablement pour ne pas déjà froisser les plus enthousiastes. Soyons réalistes, il y a de très fortes chances que ça coutera une blinde ! (Source)