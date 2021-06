Les écrans avec rétroéclairage Mini LED représentent la prochaine évolution sympathique pour le marché du moniteur gaming, à ne pas confondre toutefois avec les Micro LED, beaucoup plus avancées et qui restent un rêve probablement encore très lointain en ce qui nous concerne. Cependant, la Mini LED a un peu du mal à se matérialiser pour nos écrans gaming, malgré plusieurs annonces chez les fabricants concernés, il n'y a toujours aucun modèle réellement disponible dans le commerce pour l'instant, mais l'on peut a priori toujours y croire pour 2021, d'autant plus qu'AUO a de la bonne dalle en préparation.

En attendant, causer Mini LED est évidemment plus facile, ASUS avait été l'un des premiers à le faire avec son PG32UQX, Acer aussi aurait un clone nommé Predatopr X32 en préparation, puis on a l'Elite XG321UQ dévoilé en janvier par ViewSonic, sans oublier un successeur potentiel pour l'Odyssey G9 chez Samsung et son homologue EI491CRG9 chez Acer. Pour la peine, on peut aujourd'hui ajouter un autre à la liste, l'AG274QXM de chez AGON, la marque gaming d'AOC. En soi, l'écran n'est pas « nouveau », dans le sens où il a été présenté en Chine l'automne dernier, mais il avait jusqu'à présent réussi à rester sous les radars et planqué derrière la Grande Muraille, jusqu'à ce qu'il se fasse référencer par AOC Chine.

Comme vous allez pouvoir le constater par vous-même, l'AG274QXM tire les caractéristiques vers le bas par rapport aux autres modèles dont on a déjà pu découvrir la fiche technique, ce qui sous-entend aussi qu'il ne devrait pas couter plus de 3000 euros comme les autres, et c'est bien ce que l'on attendrait d'un écran d'AOC. Cela étant dit, il reste à voir si l'écran trouvera son chemin hors de la Chine. Nul doute qu'il y aura toute sa place une fois la vanne des écrans Mini LED ouverte...