Un second moniteur HDR2000 et 49 gros doigts de la main

Samsung n'est plus le seul ! La semaine dernière, le coréen a laissé échapper des informations sur son prochain G9 49" qui arbore des specs alléchantes, comme une définition de 5120x1440 sur un ratio 32/9, 240 Hz avec gestion du rafraichissement variable maximale G-Sync Compatible et FreeSync Premium pro, une courbe à 1000R, 2048 zones d'éclairages miniLED, 1 ms de temps de réponse de gris à gris, et une luminosité de 2000 cd/m² lui octroyant la non officialisée norme VESA HDR2000. Seul au monde le bousin ? Que nenni !

ACER lui emboîte le pas avec des caractéristiques strictement identiques. Ce que vous avez pu lire sur le Samsung s'applique sur le concurrent EI491CRG9, à trois détails près toutefois. ACER donne sa couverture des couleurs sur 12-bit au lieu de 10-bit sur le Samsung, il y a un HDMI 2.x de plus que le G9, et surtout le prix. Évidemment il est sujet à variation, et on espère franchement qu'il va bouger. Si le Samsung est pressenti à 4600 dollars US, l'ACER divise par deux la fracture facture, soit 2300 dollars US. Si vous voulez un de ces engins, il faudra d'une part s'armer de patience, car ils devraient arriver mi-juin selon la source, mais aussi d'un bon espace bureau. Et enfin, pour profiter du VRR sur une telle définition, il faudra un gros GPU bien épais, on n'est pas loin du nombre de pixels de l'UHD, 7.3 contre 8.3 millions en arrondissant.