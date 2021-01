Comme à chaque salon, nombreuses sont les nouveautés en matière d'écran que les constructeurs font miroiter aux joueurs. Celui que nous allons découvrir aujourd'hui se place par ailleurs dans cette même nouvelle lignée d'écran 32 pouces pour les joueurs que nous avons explorés il y a quelques jours, avec 6 modèles de chez ACER, ASUS, Philips et ViewSonic.

Cette année, outre les 32 pouces 4K UHD et les taux de rafraichissement toujours plus fous, ce sont également les Mini-LED qui sont maintenant de plus en plus à l'honneur (notez que l'incurvé semble moins en vogue, ouf). Probablement une bonne nouvelle pour les amateurs d'un bel affichage, d'autant plus que le Mini-LED est généralement combiné avec un rétroéclairage Full Array Local Dimming et permet ainsi un HDR digne de ce nom, mais c'est une avancée qu'il faut malheureusement se préparer à payer chèrement, statut de nouveauté oblige.

Justement, l'Elite XG321UG de ViewSonic dont il est question aujourd'hui est à placer aux côtés des Predator X32 et ROG PG32UQX, ses concurrents de fait, et il sera donc au même titre le futur flagship de sa catégorie d'écran pour joueurs dans le catalogue de ViewSonic, un bon cran au-dessus de l'Elite XG320U, aussi aperçu au CES !

(Image pour illustration, il n'y a pas encore d'image officielle).

Ses caractéristiques sont d'ailleurs presque parfaitement identiques aux alternatives Mini-LED gaming d'ACER et d'ASUS, dévoilées au CES 2020 et remontrées au CES 2021, mais toujours absentes dans le commerce. La seule différence apparente pour l'instant, c'est que ViewSonic semble avoir opté pour une certification DisplayHDR 1000, au lieu de DisplayHDR 1400 chez les autres, quand bien même son écran est a priori parfaitement capable d'atteindre les 1400 cd/m² requises. Pourquoi ? Mystère. Pas de HDMI 2.1 non plus à l'horizon ni de DisplayPort 2.0, dommage, surtout pour un écran de calibre... Ce qui voudrait aussi dire que la bande passante du DisplayPort 1.4 sera en principe insuffisante pour supporter la définition de 3840 x 2160 @144 Hz, avec 10-bits et HDR, et qui devra donc faire usage du Display Stream Compression (DSC) dans ce cas de figure.