Lian Li a pris son expertise du boitier en balade et a décidé de sortir légèrement des sentiers les plus battus, et c'est ainsi qu'est né l'Odyssey X, un boitier qui cherche à trancher avec les normes établies grâce à son concept de « modularité », par ailleurs approuvé par Der8auer ! Vu de loin, le boitier disponible en noir ou en gris alu ressemble pourtant à beaucoup d'autres, même si le design s'écarte assez de ce que Lian Li fait habituellement. L'Odyssey X est une très grande tour semi-open air au finitions visiblement premium, un monstre d'aluminium et d'acier avec des panneaux latéraux en verre trempé à double battant pouvant mesurer 575,5 xx 234 x 558,5 mm ou 537,1 x 368,6 x 596,7 mm selon l'orientation choisie.

Avec autant de potentiel de coffre, vous pourrez naturellement y mettre à peu près tout ce dont vous rêvez, du Mini-ITX à l'EEB avec 8 slots d'expansion, un GPU de 423 mm de long, un ventirad de 170 mm de haut, une alimentation de 280 mm de long, 3 disques durs 3,5" ou 3 SSD 2,5", jusqu'à 9 ventilateurs 120 mm ou 6 de 140 mm, une pompe de watercooling sur un emplacement dédié et du radiateur de 120 mm à 480 mm ! Bref, vous l'aurez compris, la place ne manque pas du tout, c'est spacieux et tout semble aussi avoir été prévu pour permettre un agencement au poil des câbles (si c'est votre truc, mais le verre sur les deux côtés ne laisse guère le choix de ranger un peu). Les I/O du boitier sont constitués d'une prise USB-C 3.1 (Gen 2 ?), deux prises USB-A 3.0 et d'un combo 3,5 mm, et c'est tout.

De gauche à droite : Performance, Dynamic-R et Dynamic.

Mais l'Odyssey X se distinguera véritablement par sa flexi-modularité et les 3 modes d'installation qu'il propose : Dynamic, Dynamic-R et Performance ! Le premier représente l'option classique et vanilla du boitier de tous les jours. Avec le Dynamic-R, le plateau de la carte mère pivote et tourne ses slots d'expansion vers le haut, et de la place se libère pour le watercooling. Enfin, pivoter le boitier à 90° vous passera en mode Performance, afin de profiter d'un flux d'air optimisé. Notez qu'il est aussi possible de changer l'orientation des portes battantes en alu de la façade dans les modes Dynamic, en fonction du style que vous préférez.

En somme, une bien grosse et belle bête, assurément un bel exemple du savoir-faire de Lian Li et qui devrait ravir les amateurs de circuits de watercooling custom et de grands espaces, et ceux qui apprécient pouvoir moduler le boitier selon leurs envies. Par contre, comme le boitier, le prix lui aussi est 3 en 1, il faudra en effet accepter d'avaler une assez grosse pilule de 460 €... Il fallait un peu s'y attendre. Mais ce ne sera pas à nous de dire si le jeu en vaut la chandelle, le choix du boitier reste une affaire très personnelle.