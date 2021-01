C'est un peu la fête des écrans ces derniers jours. Normal, d'une part c'est le CES et de l'autre la course aux Hz et vers les nouveautés comme le HDMI 2.1 (et le DisplayPort 2.0 alors ?) ! Donc quoi de mieux qu'un salon pour montrer ses futurs jouets, même si c'est pour ensuite ne pas les commercialiser avant quelques mois, voire l'année prochaine, parfois même avec une réintroduction préalable au prochain CES, comme certains le font... Avant de continuer, revenons rapidement un peu sur nos pas. Très récemment, nous avons pu découvrir le premier écran 390 Hz chez Acer, une bonne poignée d'écrans 32 pouces 4K UHD à 120 Hz et plus, ainsi qu'un nouveau Predator G-Sync moulinant à 275 Hz - et ce ne sont là que quelques échantillons.

On change maintenant de constructeur, pour se tourner vers le géant coréen de la dalle LCD, LG (Display). De son côté, il a sorti de ses usines son tout premier écran exploitant la dernière norme HDMI : l'UltraGear 27GP950 ! Si l'HDMI 2.1 n'a pas trop traîné pour intégrer les téléviseurs, notamment en préparation du terrain pour les dernières consoles de Sony et Microsoft, le standard est encore remarquablement absent des moniteurs PC, qui en ont toutefois moins besoin, c'est vrai, l'usage du DisplayPort y étant généralement préféré. Néanmoins, ASUS avait tout de même fait sa pub pour du HDMI 2.1 à la ROG l'été dernier et devrait enfin pouvoir montrer du concret lors de ce CES, tandis qu'un 28 pouces 4K UHD 144 Hz avec HDMI 2.1 avait été aperçu officieusement en septembre dernier chez ACER. C'est lent, mais ça commence à bouger, retournons chez LG.

Comme avec les écrans 32 pouces HDMI 2.1 dévoilés l'autre jour, nous avons aujourd'hui une autre preuve que l'HDMI 2.1 est avant tout associé au marché des consoles, LG précisant que son UltraGear 27GP950 et sa dalle 27 pouces Nano-IPS 4K UHD @160 Hz sont pleinement compatibles avec la PS5 et les Xbox Series S/X. Le support du VRR sera évidemment bien de la partie, LG ne dit pas encore s'il y aura aussi du FreeSync et du G-Sync via Displayport 1.4 pour les PCistes, le contraire serait toutefois étonnant. Comme c'est le cas pour les derniers écrans 160 Hz de LG, il faudra compter avec un overclocking pour atteindre ce taux de rafraîchissement, probablement en partant d'une base native de 144 Hz.

Enfin, L'UltraGear 27GP950 offrira un temps de réponse de 1 ms GTG et proposera une certification DisplayHDR 600. Celle-ci exige une profondeur de couleur 10-bit et une forme de local dimming, ce sera sans aucun doute un rétroéclairage Edge LED, le minimum, mais LG n'en dit encore rien. Et c'est à peu près tout ce que l'on sait ou peut deviner pour le moment. Des caractéristiques pas vilaines, mais attendons de découvrir le prix, les nouveaux écrans ont la fâcheuse tendance à vouloir se faire payer bien chèrement...