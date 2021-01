Le constructeur ZOTAC a annoncé un nouveau Mini PC ZBOX qui parait réellement intéressant dans sa conception. Pour rappel, la société nous avait pondue un refresh de son Mini-PC phare, avec des Mek Mini embarquant du Core I5 ou bien du Core i7 de neuvième génération ainsi que des RTX 2000 bien installées. La marque n'en était pas restée là puisque nous avions pu apercevoir un Magnus EN92080V, ordinateur de très petite taille, qui propose quand même un i9 octo-core et pas mal de connectiques, un bon PC orienté productivité. Eh bah, pour le coup, c'est encore une machine parée pour le jeu que ZOTAC nous présente aujourd'hui, avec l'arrivée du Magnus One, qui devrait répondre à pas mal d'attentes et permettre d'obtenir du SFF encore plus optimisé.

C'est un châssis de 8,3 litres qui nous est présenté, avec un look sobre et doté de meshes sur les côtés du boîtier. La machine embarque du lourd, puisque nous avons un processeur i7-10700, un octo-core de chez Intel moulinant à 2.9 GHz et pouvant booster jusqu'à 4.8 GHz. Pour accompagner ce beau bébé, il sera possible de positionner deux barrettes DDR4 pour une fréquence maximale de 2933 MHz, pour un total de 64 Go au maximum, en format SO-DIMM. Pour la carte graphique, vous trouverez une Nvidia RTX 3070 ZOTAC GAMING, qui colle parfaitement avec la taille de l'engin et qui viendra respirer directement via la paroi latérale. Au niveau du stockage, vous ne serez pas tellement limité, avec la possibilité de mettre un périphérique format 2.5" ainsi qu'un SSD format M.2 sur la mobale, ce qui reste raisonnable pour un build de cette taille.

Les connectiques de la mobale - c'est là que ça devient intéressant - sont assez bien fournies, avec quatre ports USB 3.1, quatre ports USB 3.0 Type-C, un port HDMI 1.4, deux ports Ethernet en 2.5 GbE, ajoutant à cela qu'une carte Wi-Fi AX1650 est comprise dans le tout et vous avez un produit vraiment complet, presque jamais limité sur ce point. Attendez, ne partez pas de suite, puisqu'il y a aussi une alimentation de 500W certifiée 80+ Platinum dans le machin, ce n'est clairement pas une machine de pacotille que nous avons là !

Voilà qui devrait proposer une alternative abordable à ce que l'on peut trouver chez la concurrence dans le domaine du Mini-PC. Nous n'avons pas encore de tarif, mais la marque semble faire route seule - ou presque - sur ce segment du Mini PC. Alors oui, vous avez quand même chez Asrock les DeskMini, toutefois cela n'est tout de même pas prévu pour une utilisation gaming poussée, mais plutôt pour de la bureautique ou un mode PC de salon. Si vous avez les moyens financiers, il y a toujours le Razer Tomahawk en Mini-ITX, cependant votre porte-feuille risquerait d'en prendre un sacré coup. Ce Magnus One se cale donc parfaitement dans ce que l'on peut trouver sur le marché, en proposant une machine équilibrée, compacte et disposant des performances nécessaires pour jouer dans de bonnes conditions. Vous pourrez trouver l'engin en version barebone, à vous ensuite d'y installer ce que vous voulez ou alors il sera possible de l'acheter avec directement 16 Go de DDR4, 512 Go de SSD et 1 To de HDD. Nous devrions avoir plus d'informations dans les semaines à venir.