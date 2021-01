Beaucoup les attendent depuis plus ou moins longtemps, mais hélas, ils traînent encore un peu à arriver ! On ne parle évidemment pas des vaccins, mais des écrans 32 pouces ayant une définition d'au moins 2160p et un taux de rafraîchissement élevé. Ces deux dernières caractéristiques sont évidemment déjà accessibles sur le marché, mais sont généralement confinées encore aux diagonales de 27 pouces et inférieures, que l'on peut toutefois juger comme étant trop faibles pour que la définition soit vraiment pertinente, tandis que les diagonales plus grandes ne plaisent pas à tout le monde et coûtent logiquement plus cher. Les écrans 32 pouces représenteraient ainsi le juste milieu pour bon nombre de PCistes, et pour les joueurs (sur PC et consoles) de les avoir enfin avec des caractéristiques respectables ! Heureusement, leurs vœux devraient être exaucés en 2021...

Le PG32UQX d'ASUS.

Le Predator X32 d'ACER.

Le XB323QK-NV d'ACER.

328M1R et 329M1RV signés Philips.

XG320 de ViewSonic.

Comme vous pouvez le voir, plusieurs modèles (même pas incurvés !) avaient effectivement été présentés au fil de l'année dernière (parfois également chez nous), certains auraient même déjà dû arriver dans le commerce, mais entre les délais chez les OEM de dalles LCD et le bordel dans le sillage de la pandémie, les plannings n'ont évidemment pas toujours pu être respectés. C'est donc cette année que les écrans 32 pouces 4K UHD à 120 Hz et plus devraient enfin se concrétiser, et vous retrouverez ci-dessous les caractéristiques connues (mais pas toujours certaines à 100 %) des 6 des premiers modèles attendus chez différents constructeurs, dont les monstres techniques (très coûteux) avec Mini-LED chez ACER et ASUS, et deux écrans avant tout orientés consoles next-gen chez Philips et ViewSonic.

On devrait ainsi avoir des nouveautés intéressantes pour les joueurs de tout horizon, avec une gamme d'écrans 32 pouces gaming enfin à niveau avec les autres diagonales ! Par contre, les meilleurs modèles sont bien partis pour être assez coûteux, ce qui s'inscrirait dans la volonté des constructeurs de tirer à nouveau les prix des écrans vers le haut, sans même considérer la tarification élitiste et inaccessible des futurs 1ers exemplaires avec Mini-LED... (Source)