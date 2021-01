L'autre jour, Herman59000 a demandé où ils étaient. Eh bien, en voici déjà un, d'écran 27 pouces 1440p ! Peut-être pas celui qu'il, ou que vous attendiez, d'autant plus que le Predator XB273U-NX est une bête qui se négociera a priori vers les 1179 € (oui, "gloups" et un peu "wtf") en magasin, ce serait le (cher) prix à payer pour ses quelques atouts. Lesquels sont-ils ? Tout d'abord, c'est une dalle Fast-IPS avec une définition QHD, mais qui se démarque des nombreux écrans 27 pouces similaires déjà existants moulinant à 240 Hz, avec un overclocking de la dalle jusqu'à 275 Hz !

Bien, mais rappelons que les résultats de ce genre d'overclocking ne sont généralement pas garantis par les constructeurs et il sera donc tout à fait possible que votre exemplaire ne puisse les atteindre. Néanmoins, c'est un bonus que certains apprécieront sans aucun doute d'avoir sous la main. Comme on a pu le constater dans les commentaires de notre brève sur le premier écran à 390 Hz, le débat reste largement ouvert quant à la pertinence de cette course aux Hz, sans perdre de vue (haha) que cette appréciation dépendra également naturellement des aptitudes visuelles de chacun. En tout cas, ce n'est certainement pas un motif pour des joutes verbales, nous ne sommes pas sur Twitter.

Bref, si vous ne faites pas partie de ceux qui attendent plutôt un écran 32 pouces 4K UHD à plus de 120 Hz, cette future option d'un écran 27 pouces ultra rapide et équipé d'un vrai module G-Sync (expliquant sans aucun doute en partie le coût de l'écran) conviendra peut-être mieux. On ne sait pas encore si l'écran apportera la compatibilité VRR avec les GPU non-Nvidia. En tout cas, c'est un début d'année assez actif chez ACER, en espérant que ses différents modèles arriveront comme prévu.