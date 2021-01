La course aux Hz s'était encore accélérée l'année dernière avec la multiplication des écrans à plus de 200 Hz, puis l'apparition du tout premier poussé au-delà des 300 Hz, tellement fier de sa force qu'il le porte d'ailleurs dans son nom initialement : le ROG Swift 360 Hz d'ASUS, ou PG259QN ! Selon la musique marketing, ce serait l'écran parfait pour maximiser le potentiel du joueur, forcément. En réalité, les améliorations perçues seront naturellement moindres qu'avec le saut de 60 Hz à 120 Hz, et il faut probablement avoir l’œil bien entraîné et sponsorisé d'un joueur professionnel pour voir la différence avec un écran à 360 Hz, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On rappelle aussi qu'il ne serait pas nécessaire d'avoir autant de FPS que de Hz pour en profiter, le niveau élevé du taux de rafraîchissement permettrait également de réduire encore un peu l'input lag, de mieux apprécier les souris à plus de 1000 MHz, réduire les effets stroboscopiques et améliorer la fluidité, entre autres...

Quoi qu'il en est, l’important c'est que la brèche des écrans de plus de 300 Hz fut effectivement ouverte. Acer n'avait d'ailleurs pas pris trop longtemps pour s'engouffrer dans les pas de son concurrent, avec le nouveau Predator X25. Eh bien figurez-vous qu'il ne s’arrêterait pas là, le constructeur apprêterait déjà un écran encore un poil plus rapide, exploitant l'artifice malicieux de l'overclocking (dont les résultats ne sont généralement pas garantis par le constructeur) pour pousser la dalle IPS (certainement toujours la même de chez AUO que les deux écrans 360 Hz susmentionnés) jusqu'à 390 Hz ! Ah ? On est surpris qu'Acer ne fasse pas l'effort d'atteindre la nouvelle barre symbolique des 400 Hz, rien que pour la gloire, et en placer une à ASUS au passage. On supposera donc que c'était déjà au-delà des capacités de cette dalle, pour l'instant.

Attention, l'écran n'est pas encore officiel, il a seulement été référencé dans un magasin suédois, lui donnant une date de disponibilité pour le 9 avril 2021. Peut-être précédé par une annonce au CES 2021, d'ici quelques jours ? On peut néanmoins déjà découvrir toutes ses caractéristiques, vraiment pas folles du tout pour un écran lancé en 2021, outre le chiffre des 390 Hz, et à prendre avec des pincettes, juste au cas où...