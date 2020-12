Le constructeur Qnap lance aujourd'hui un nouveau commutateur sur le marché, un produit assez véloce destiné aux entreprises. En effet, la société nous avait présenté tout un tas de NAS, avec le TS-832PX, un modèle 8 baies répondant à beaucoup d'utilisations et le TSH973AX, un serveur très musclé avec une configuration de taille. Ce n'est pas tout, puisque deux engins avaient rejoint le catalogue, les TVS-H1288X et H1688X, des références qui se prédestinent à une utilisation poussée, pas forcément pour les particuliers du coup. Si l'on regarde du côté du réseau, nous avions eu le droit à un petit switch 2.5 GbE, qui avait eu le mérite d'enflammer quelque peu les foules, puisqu'étant le premier de sa catégorie. Plus récemment, c'est un routeur SDWAN, le QHORA-301W qui était venu faire un peu de bruit, avec une cible d'utilisateurs souhaitant profiter du cloud, via une infrastructure hybride. Eh bah, nous n'en resterons pas là, puisque le QGD-3014-16PT vient d'arriver sur nos contrées, avec du PoE dans tous les sens !

C'est donc un commutateur PoE Smart Edge doté de 14 ports Ethernet en 1 Gb/s que nous allons vous présenter. L'ensemble de ces ports sont PoE et pourront alimenter des appareils allants jusqu'à 30W. Viendront s'ajouter deux ports 2.5 GbE en SFP, idéal pour faire le lien avec d'autres périphériques réseaux importants de votre infra. Au niveau de la configuration, pour le processeur c'est un Intel Celeron J4125, un quadcore moulinant à 2.0 GHz - pas des plus folichon - qui a été sélectionné. Ce CPU sera épaulé par 8 Go de mémoire vive DDR4, nous n'avons par contre pas d'informations concernant la mémoire interne embarquée.

Ce commutateur fait aussi office de serveur de sauvegarde, puisque vous trouverez quatre baies SATA 3.5" ainsi que deux emplacements M.2. Vous avez donc de quoi sauvegarder beaucoup de données vidéos si besoin, ce qui est parfait pour une utilisation sur de la vidéosurveillance par exemple. Pour terminer, puisqu'il faut faire les choses bien, on retrouve trois ports USB 3.0 ainsi que deux ports HDMI 2.0 prenant en charge un affichage 4K à 60 ips. Vous comprendrez donc que cette machine peut absolument tout faire et prendra facilement place dans une configuration avec des caméras, ainsi que de la sauvegarde massive. L'alimentation est assurée par un bloc interne de 250W.

Avoir une machine proposant autant de fonctionnalités a son importante dans une entreprise de moyenne taille. Ici, Qnap nous livre une solution clé en main supportant le SDWAN, c'est-à-dire une utilisation multi-sites, pouvant s'intégrer parfaitement dans un réseau existant aux normes décentes. L'unification des machines permet de gagner en place et simplifie l'utilisation, néanmoins, il est vrai que la redondance n'est pas réellement assurée. Pour une société ayant besoin de quelque chose de vraiment solide, il sera peut-être judicieux d'avoir des appareils séparés ainsi qu'un serveur de sauvegarde dédié, afin d'éviter tout désagrément. Si ce nouveau modèle QGD-3014-16PT vous intéresse, sachez qu'il est garanti deux ans par Qnap, sinon pour le reste, c'est via le lien ci-dessous !