Le constructeur Qnap lance encore des NAS mais cette fois-ci à destination des petites entreprises, avec deux modèles supportant ZFS. Pour rappel, la société a présenté un bon nombre de serveurs NAS cette année, avec par exemple les nouveaux TS-HX86 ou bien la série TSX53D. Ce n'est pas tout, puisque la marque est bien active sur le marché des périphériques réseau, avec le lancement de commutateurs pour les entreprises et du mini-switch QSW-1105-5T, idéal pour upgrader vers le 2.5 GbE. Ici ce sont donc deux nouvelles mouture qui viennent se rajouter au catalogue, les TVS-H1288X et H1688X. Ce sont deux engins compatibles ZFS et taillés pour les petites entreprises, nous allons détailler leurs caractéristiques ci-dessous.

Ces deux modèles sont équipés d'un hardware assez musclé, avec un processeur Intel Xeon W-1250, un hexacore cadencé de base à 3.3 GHz, qui pourra booster à 4.7 GHz. Selon le modèle, vous aurez le choix entre 16 Go ou 32 Go de mémoire vive DDR4 ECC, celle-ci est upgradable jusqu'à 128 Go, ce qui laisse quand même pas mal de marge de manœuvre. Le plus petit modèle est équipé de 8 baies compatibles 3.5" et de deux baies compatibles 2.5", le plus gros modèle quant à lui embarque 12 baies 3.5" ainsi que 4 baies 2.5". Ce n'est pas tout, puisque les connectiques sont assez fournies, avec 5 à 6 ports USB 3.2 Gen2 (dont deux en type-C) selon la référence choisie et six ports RJ45. Deux ports réseau sont en 10 GbE et quatre autres sont en 2.5 GbE. Autant dire que vous ne serez presque jamais bridé avec de telles machines, à noter que trois slots d'extensions sont présents et permettront d'ajouter des cartes filles, pour étendre les fonctionnalités. Nous n'avons pas terminé ! Vous aurez aussi le droit à une sortie HDMI 1.4b, de quoi faire de ces serveurs de véritables centres multimédia.

Vous avez surement constaté que niveau hardware, il n'y a rien à dire sur ces machines. Eh bien ce n'est pas tout, puisque le principal atout de ces produits est le support du ZFS qui éloigne - beaucoup - les limitations que l'on peut connaitre sur d'autres systèmes de fichier et augmente considérablement la sécurité de vos données. En plus de tout cela, la ROM du NAS inclue un dual-bios, de quoi garantir une solidité à toute épreuve niveau software. Pour finir, ces modèles incluent tout ce que l'on peut trouver sur les machines traditionnelles, support de la virtualisation, store d'applications, SSD caching et bien d'autres choses. Ces TVS-h1288X et TVS-h1688X sont directement disponibles à l'achat, attention au tarif, ça pique avec des chiffres affichés respectivement à 2499,99 euros ainsi que 2899,99 euros. Au niveau de la concurrence, on trouve le Synology DS3617XS - qui reste malheureusement moins bien équipé et c'est à peu près tout.