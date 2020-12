Le constructeur Qnap nous présente un nouveau modèle de serveur NAS assez bien équipé. La marque nous avait présenté il y a quelques temps du matériel réseau, avec le QHORA-301W, un routeur SD-WAN embarquant tout ce qu'il faut pour se lancer dans le cloud. La société ne fait pas que dans les périphériques et propose aussi des serveurs, nous avions pu apercevoir les TVS-H1288X et H1688X, deux monstres avec configuration véloce, le tout avec un nombre très important de baies. Eh bah, ce n'est pas terminé à priori puisque Qnap nous dévoile aujourd'hui le TS-H973AX, un modèle peut être plus modeste pour une utilisation pro, mais vraiment bien équipé pour un particulier. Allez, nous sommes partits pour détailler le hardware de ce gros NAS.

Alors qu'avons-nous là ? Eh bien déjà un modèle embarquant 5 baies en 3.5" ainsi que quatre baies 2.5", le tout avec deux emplacements NVMe PCI-e 3.0 en X4. Oui, il y a de quoi faire et positionner des quantités importantes de stockage. Le processeur installé dans cette bécane n'a pas vraiment à rougir, puisque nous avons affaire à un AMD Ryzen Embedded V1500B, un quadcore avec SMT, pour un total de 8 threads, le tout moulinant à 2.2 GHz. Pour épauler le CPU, on trouve 8 (modèle de base) à 32 Go de mémoire vive DDR4 au format SO-DIMM, en 2X16 Go, ce qui est déjà le maximum installable sur l'engin - m'enfin vous ne risquez vraiment d'être limité pour le coup. Au niveau de la ROM on trouve 5 Go réservés au système et aux applications, un dual-boot est présent, ce qui permettra de démarrer en cas de pépins. Au niveau des connectiques réseau, on trouve deux ports 2.5 GbE - c'est la base chez Qnap - et un port 10 GbE en supplément, autant dire que vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite viennent s'ajouter un port USB Type-C 3.2 Gen2 ainsi que trois Type-A également 3.2 Gen2. Au niveau de la consommation, cela se fera via un bloc externe de 120W pour une utilisation typique fixée à 55W.

Le produit est déjà disponible chez la plupart des revendeurs, pour un tarif d'environ 1129,99 euros. Alors oui ce n'est pas donné, mais les caractéristiques sont solides et l'achat de ce produit sera peut-être un investissement dans le temps. Face à la concurrence, on pourra le comparer aux Asustor AS6510T ou bien au Synology DS1819+. Cette nouvelle mouture de chez Qnap se positionne plus que bien, avec des atouts indéniables comme son processeur et sa connectique au gout du jour.