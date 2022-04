Le clavier modulaire Everest de Mountain se fait plus petit et vient avec des switchs maison

C'était vers la fin l'année dernière que nous avions essayé le fameux clavier Everest de la jeune marque Mountain, une création qui avait fait ses débuts grâce à une campagne Kickstarter menée avec succès et qui fut suivie d'assez près d'une première souris, la Makalu 67, également passée sur le banc d'essayage. Les produits de la marque furent dans l'ensemble plutôt bien accueilli et le succès semble avoir été au rendez-vous, ce qui permet aujourd'hui à Mountain d'étoffer son catalogue avec une nouvelle déclinaison de son Everest : l'Everest 60 !

Celui-ci partage évidemment l'esthétique et la conception de l'Everest, avec un aspect extérieur propre et plutôt minimaliste, légèrement RGBisé, et un design intérieur toujours complexe et sophistiqué, composé de plusieurs couches de mousse et de silicone pour garantir le silence lors de la frappe. Le premier clavier est déjà un produit de qualité très bien construit, l'Everest 60 ne devrait pas décevoir de côté-là.

Comme vous l'aurez sans doute deviné, la taille du nouveau modèle est celle du facteur de forme 60 %, pour un clavier beaucoup plus compact et au layout condensé qu'auparavant, mais pas nécessairement moins fonctionnel pour autant. Et si d'aventure vous regrettiez de temps en temps l'absence d'un pavé numérique, sachez qu'il sera possible d'acheter un module séparément et pouvant être positionné à droite ou à gauche du clavier, exactement comme avec l'Everest premier du nom. En plus d'une prise USB-C (recouverte d'un cache magnétique) de chaque côté pour attacher l'éventuel module, vous trouverez aussi 3 prises USB-C dans la tranche supérieure pour vous laisser le choix de la position de son câble.

Toujours dans cet esprit de modularité et d'évolutivité, tous les interrupteurs de l'Everest 60 sont remplaçables à chaud et échangeable avec tout autre interrupteur type Cherry MX disposant de 3 ou de 5 pins ! Enfin, le clavier sera livré d'office avec des capuchons en PBT double-shot (ce qui n'était pas le cas pour l'Everest), garanti par le constructeur comme étant « extrêmement durable », avec des caractères translucides qui ne s'estomperont pas avec le temps. Accessoirement, il sera aussi possible d'opter pour des sets (toujours en PBT) de couleur(s) différent1e(s) (11 styles au choix en tout). Notons qu'aucune option régionale n'est mentionnée pour l'Everest 60.

Enfin, c'est en cette occasion aussi que Mountain introduit ses premiers interrupteurs mécaniques maison : Linear 45, Linear 45 Speed et Tactile 55 ! Ceux-ci se basent sur des stabilisateurs Cherry, chaque switch a été monté et lubrifié d'usine (avec du lubrifiant Krytox GPL 205 Grade 0) à la main, et est certifié pour 100 millions d'activations. Certains (les plus exigeants) en seront probablement ravis. Il va de soi que ceux-ci sont également compatibles avec l'Everest premier du nom. Vous retrouverez ici toutes les informations techniques pertinentes. En bref, sur le papier, les Linear 45 correspondent aux MX Red, les Linear 45 Speed aux MX Speed Silver et les Tactile 55 aux MX Brown.

Et alors, qu'est-ce que ça coute tout ça ? L'Everest 60 seul sera à 139,99 €, le pavé numérique seul à 49,99 € et un set de capuchons seul à 34,99 €. En bundle, ça sera un peu moins cher. L'Everest 60 + le pavé numérique reviendront à 189,99 €, le clavier + un set de capuchons sera vendu pour 159,99 €, et la totale nécessitera de vous délester de 209,99 €. Clairement, à l'image de l'Everest, ce n'est pas donné, mais les arguments ne manquent pas - à vous de voir s'ils en valent vraiment le cout. Rappelons aussi que le logiciel maison est plutôt bien fait et très fonctionnel, il est régulièrement mis à jour et n'est pas une usine à gaz comme certains fabricants arrivent à le faire. Pour finir, 90 interrupteurs Mountain vous couteront 39,99 €, 110 pièces vous en demanderont 49,99 €. Tout est disponible immédiatement et livrable un peu partout dans le monde uniquement via le site du fabricant.