AMD pourrait très prochainement lancer d'autres modèles de Ryzen 5000 destinés aux OEM. Si les bruits de couloirs envoyaient le 5600 et le 5850X sur le devant de la scène, ce seraient de nouvelles puces qui semblent fort intéressantes sur le papier. Il est presque dommage que ça ne soit réservé qu'aux OEM. Le plus petit des deux serait le Ryzen 7 5800, perdant le X, et donc passant sur un TDP de 65W, même si les constructeurs font ce qu'ils veulent avec ces valeurs, ou le sens qu'on doit lui donner. Et donc la fréquence serait abaissée.

Le second serait le Ryzen 9 5900, même topo que pour le 5800, c'est un 5900X sans son X, au TDP de 65W et aux fréquences plus basses, même si non connues. Ces deux CPU ont quand même fière allure, le 5900 aurait été une valeur sûre au détail, surtout s'il est moins cher que le 5900X... et disponible ! Quant au 5800, il aurait pu corriger la consommation et les températures folles du 5800X, clairement pas le meilleur des 4 Vermeer lancés plus tôt.

Autre rumeur, qui vient quand même de Patrick Schur, les APU Ryzen 7 5700G et 5 5600G seraient prêts pour le segment desktop AM4, avec respectivement 8c/16t et 6c/12t. Il faut dire que de manière incompréhensible, AMD n'a pas vendu un seul APU Renoir au détail, tout étant réservé aux intégrateurs et OEM. Et pourtant, la demande existe pour tous ceux qui veulent se monter soi-même une telle machine. Alors l'arrivée précoce de ces APU 5000G serait une excellente chose pour ceux qui sont frustrés par l'absence des Renoir 4000G. Ce sont des Cezanne, donc du Zen 3 et de l'iGPU Vega 7nm. La bonne attitude, c'est d'attendre le 12 janvier qu'AMD dévoile des choses, et surtout ses plans et son planning à venir en matière de CPU/APU.