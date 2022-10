Cherry a ajouté un interrupteur MX à son actif et qui sera classé dans la catégorie « MX Special » : le MX Ergo Clear ! De quoi s'agit-il ? Sur le papier, c'est un interrupteur particulièrement tactile, mais sans clic audible et ne nécessitant qu'une force d'actionnement relativement faible. Il possède 2,0 mm de précourse et une distance de course totale de 4,0 mm, avec une force d'actionnement de 55 CN au point tactile et de 40 cN au point de commutation. Sa durabilité est donnée pour 50 millions d'activations, ce qui est tout de même sensiblement inférieur aux MX standards, mais est en phase avec celle des MX Special.

En matière de prestation, ce nouvel interrupteur se positionne ainsi entre le MX Clear le MX Brown, dont il en est une sorte de mélange hybride. Le MX Ergo Clear sera donc un interrupteur très tactile, mais peu sonore, et offrant une sensation de frappe plus douce et plus « détendue », donc moins fatigante pour les doigts. Son autre particularité est d'utiliser une graisse haute performance de haute qualité (avec des ingrédients et des qualités identiques à la Krytox GPL 205 Grade 0, qui est apparemment le choix préféré des bidouilleurs de switchs) au lieu d'une couche de lubrifiant PTFE.

Il faut naturellement mentionner la petite histoire derrière cette nouvelle référence. Originalement, cet interrupteur a été élaboré en 2011 par un utilisateur du forum Geekhack nommé « mtl », qui avait créé l'Ergo Clear (le nom original du mod) en échangeant le ressort du MX Clear classique avec celui du MX Black afin de réduire l'actionnement et la force en bout de course, tout en ayant appliqué au ressort et au piston une couche de lubrifiant à base de PTFE. Le résultat en matière de frappe fut ce qui est mentionné dans le premier paragraphe. Il s'avère que cette modification fut ensuite particulièrement populaire et adoptée dans le milieu concerné, au point où beaucoup n'eurent de cesse de réclamer une variante officielle des années durant pour le portefeuille MX de Cherry pour permettre à tout le monde d'en profiter sans avoir à passer par la case modding. Il aura donc fallu onze années et de nombreuses conversations entre communauté et passionnés pour obtenir la naissance du MX Ergo Clear chez Cherry, naturellement optimisé comme il se doit pour être conforme aux standards de Cherry et pouvoir être commercialisé.

Le MX Ergo Clear sera disponible prochainement en 4 versions : RGB (portion supérieure transparente avec une LED 16,8 millions de couleurs, une lentille intégrée pour une large zone de diffusion) et non RGB, avec fixation 3 pins ou fixation 5 pins. Il est assurément plus que bienvenu d'avoir une option supplémentaire, notamment pour ceux qui aiment personnaliser leur clavier. Pour les autres, il reste encore à avoir si des fabricants proposeront le MX Ergo Clear comme option pour leurs futurs claviers.