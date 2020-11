Vous entendez souvent parler de Qnap sur le Comptoir, la plupart du temps pour des produits destinés aux particuliers. Par exemple la marque avait lancé pas mal de serveurs NAS sur le marché, avec sa nouvelle série TSX53D, qui par ailleurs est très bien équipée. La marque joue à fond sur le pari du 2.5 GbE en équipant la plupart de ses produits de cette technologie et est même allée jusqu'à sortir un switch 5 ports dédié à cet effet. Nous sommes donc gâtés, mais qu'en est-il du secteur pro ? Eh bah, nous avions eu le droit à des commutateurs en 10 GbE, de quoi équiper les entreprises qui n'ont pas encore passé le pas. Aussi, il est important de rappeler que Qnap a introduit QTScloud, du serveur de stockage en nuage en somme, mais aussi la possibilité de faire de l'application via le cloud, une solution SaaS dédiée aux entreprises. Qui dit exploitation du cloud, dit routeur SDWAN, oui la marque lance un nouveau modèle QHora-301W qui pourra gérer pas mal de choses, on vous explique tout !

Ce nouveau bébé de chez Qnap est ce que l'on appelle un routeur nouvelle génération, SD-WAN, permettant à la fois une gestion internet mais aussi la gestion des multisites distants. Avec l'explosion du Cloud, ce type d'équipement est de plus en plus implémenté et permet de centraliser le management des connexions distantes. Ce n'est pas tout, outre la possibilité de gérer des fonctions VPN pour les entreprises, il sera aussi possible de travailler en Wi-Fi puisque ce produit est compatible 802.11ax. Ce sont donc huit antennes qui viendront assurer jusqu'à 3600 Mbps sur l'ensemble du réseau, avec support des normes de multiplexage comme MU-MIMO. Attention cela ne s'arrête pas là, puisque ce QHora-301W fait aussi office de contrôleur d'AP et pourra gérer jusqu'à six SSID différents - qui a dit que Qnap voulait tout centraliser ?

Au niveau du matériel embarqué, on trouve un processeur Qualcomm à quatre cœurs (IPQ8072A), épaulé par 1 Go de mémoire vive. Pour les connectiques, vous aurez le droit à deux liens 10 GbE et à quatre ports 1 GbE, ce qui permettra d'obtenir une liaison assez rapide pour les switchs, tout en conservant la possibilité de brancher des équipements plus anciens sur les ports moins rapides. Comme tout bon routeur qui se respecte, on peut l'apparenter à un UTM, puisqu'il fera aussi pare-feu SPI, prévention d'intrusion et supporte le chiffrement.

Ce nouveau monstre est déjà disponible, en revanche les fonctions de pare-feu applicatif et le maillage QuWAN n'arriveront qu'en 2021. Ce type de produit concorde parfaitement avec la situation actuelle et l'avènement du télétravail dans bon nombre de sociétés. La sécurité reste une préoccupation importante chez les entreprises et ce type de routeur multifonction se prête parfaitement à l'exercice. Cela fait une belle réponse à Cisco, qui a lancé ses Catalyst 8300 dédiés au SD-WAN le mois dernier.