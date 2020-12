Nous connaissons bien ADATA pour ses solutions de stockage, la marque œuvre depuis des années sur ce secteur et a lancé bon nombre de produits sur le marché. La société nous avait présenté des produits un peu fous ces derniers mois, par exemple le SE770G, un SSD externe totalement éclairé au RGB. Aussi, nous avions eu le droit à de la mémoire vive assez classique en DDR4, avec le lancement de la XPG D20 ! Ce n'est pas terminé, puisque nous avions eu des informations intéressantes concernant l'inégalité de certains produits SSD, comme les SX8200 qui n'embarquent pas tous le même matériel. Passons, nous allons ici parler d'une solution de refroidissement liquide que ADATA vient annoncer, le XPG LEVANTE 360, de quoi refroidir les plus gros CPU du marché.

Nous sommes face à un modèle embarquant un radiateur 360 mm avec trois moulins de 120 mm qui viendront assurer la soufflerie. On retrouve un combo pompe/waterblock de chez Asetek, une pompe de 7ème génération compatible PWM et qui pourra donc être régulée facilement via votre carte mère. La base qui fait contact avec le CPU est en cuivre et le radiateur est en aluminium, la société annonce un meilleur échange thermique qu'auparavant - à vérifier en pratique. Les moulins utilisent un roulement hydraulique et sont également compatibles PWM. À noter qu'ils sont tous RGB, de quoi faire une belle décoration pour votre configuration - selon les gouts. Ces ventilos sont annoncés pour une durée de vie de 40 000 heures de fonctionnement. Avec une accélération à 2000 RPM, le AIO se coltine des nuisances de 34 dB pour un débit d'air de 61,5 CFM. On retrouve une compatibilité avec l'ensemble des sockets récents, c'est à dire chez Intel le LGA115X, 1200, 1366, 2011 et 2066. Chez AMD ce watercooling sera compatible AM4, mais aussi TR4, sauf que l'adaptateur n'est pas fourni, il faudra donc le commander à part chez ADATA.

Nous n'avons pas encore la de date de sortie, en revanche nous savons que ce kit sera livré avec une grosse garantie de 5 années, ce qui est franchement pas mal pour un watercooling tout-en-un. Ensuite concernant la concurrence, on pourra confronter ce LEVANTE 360 à des modèles comme le LIQMAX III 360 de chez Enermax ou même le Raijintek EOS 360. Concernant le look, nous sommes plus proches des modèles de chez MSI, avec les MAG CORELIQUID. Le tarif et les performances en pratique seront comme toujours déterminants sur l'intérêt du produit.