Après un essai totalement passé aux oubliettes concernant un projet visant à permettre aux développeurs de porter simplement des applications iOS vers la sauce Microsoft UWP, il semblerait que la Raymonde soit à nouveau prête à en découdre. En effet, tirant parti de son échec côté mobile avec des Windows Phone à la logithèque anémique, la firme à la fenêtre semble chercher en interne, une fois de plus, un moyen de s’accaparer les applications Android sur son OS chéri.

Cette fois-ci, l’utilitaire répondrait au nom de Project Latte, et n’est ni plus ni moins que le. Certes, la finalité — faire tourner des applications mobiles sur PC — est déjà possible, soit au moyen d’émulateur type BlueStack, soit par l’application « Mon Téléphone » qui permet de dupliquer l’écran de son bidule, bien que ce dernier soit limité à une poignée de modèles, tous de marque Samsung. Pour ce projet, il s’agirait d’un émulateur complet, optimisé par une interface directe avec le noyau Windows à la manière du sous-système pour Linux, une solution qui devrait garantir des performances suffisante pour les utilitaires courants — réseaux sociaux en ligne de mire — mais qui pourraient montrer leur limite sur les jeux mobiles.

L’idée a déjà été développée en streamant son écran via l’application « mon téléphone », mais nous restons dubitatifs sur l’intuitivité des gestes une fois transposés à la souris...

Comme à l’accoutumée avec ces bruits de couloir, la source anonyme se réclame proche de l’affaire, mais n’annonce aucunement une quelconque date de sortie officielle, même en bêta réservée aux Insiders. Autant dire que nous sommes encore loin d’une intégration complète et tester, d’autant que, contrairement à Linux, Google, en tant que maison-mère du projet, pourrait avoir son mot à dire — en particulier, les services Google ne pourront pas être de la partie, restreignant le nombre d’applications compatibles — ; bien que la nature libre d’Android devrait laisser une marge de manœuvre confortable pour Microsoft. Reste à voir si le projet réussira à se frayer un chemin jusqu’à la réalisation concrète ! (Source : WindowsCentral)