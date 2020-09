La marque Qnap a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps, surtout sur ses serveurs NAS, avec le lancement de pas mal de références sur le marché. En premier, il y a eu l'annonce des NAS TSX53D et TS431KX des modèles très bien équipés. La marque compte énormément sur le 2.5 GbE pour l'avenir et n'hésite pas justement à sortir un nombre important de produits compatibles. Après un mini switch 2.5 GbE unique en son genre et le lancement d'une carte réseau 2.5 GbE pour PC, la marque lance désormais un produit en Wi-Fi 6. Eh oui, il ne manquait que ça pour que vos clients sans-fil puissent bénéficier de débits plus rapides lors de vos transferts de données. On vous présente donc la QXP-W6-AX200, qui devrait sans doute vous rappeler quelque chose de familier.

Vous ne la reconnaissez pas ? Mais oui, on dirait bien la GC-WBAX200 de chez Gigabyte, pourtant c'est finalement une nouvelle référence qui vient s'ajouter pour le catalogue Qnap. On retrouve la prise en charge de la norme 802.11ax, qui sera bien entendu rétrocompatible avec les anciennes versions du Wi-Fi. Les normes de multiplexages sont supportées, avec le MU-MIMO ainsi que l'OFDMA, qui viendront apporter meilleure stabilité et latence à votre réseau. Tout comme sur le modèle Gigabyte - puisque oui, c'est le même - on trouve un débit de 2400 Mbps au maximum le 5 GHz et 574 Mbps sur le 2.4 GHz. Nous avons le droit à la même puce AX200 de chez Intel, la même carte en PCI-e X1 3.0 et les antennes externes avec exactement le même support magnétique. Vous aurez aussi le droit au Bluetooth 5.0 pour vos périphériques PC, pas mal non ?

Bon vous l'aurez compris, sous ce co-branding, se cache le souhait de de vous faire passer au Wi-Fi 6. D'autant plus que cette carte d'extension est certifiée comme compatible avec les NAS de la marque, vous pourrez donc l'utiliser sans problème - en théorie - avec leurs dernières gammes. La carte de chez Gigabyte se trouvait à 39 euros environ, on espère que le modèle de chez Qnap n'aura pas le droit à une taxe supplémentaire venant tuer l’intérêt du produit - si il en existe réellement un. Car oui, vous pouvez trouver du AX200 un peu partout, sur des modèles génériques souvent aussi performants, pour à peine 30 euros chez les revendeurs. On vous invite donc à bien réfléchir avant de passer à la caisse.