Le constructeur Qnap force beaucoup avec son 2.5 GbE et ce n'est pas pour nous déplaire. La plupart de ses derniers NAS, comme les TSX53D, sont équipés de cette norme réseau, qui semble de plus en plus se destiner à remplacer le standard actuel 1 GbE. Même son concurrent Asustor a mis à jour ses serveurs avec du 2.5 GbE et il ne manque donc plus que des clients compatibles sur l'installation. Après le lancement d'un switch pour particulier franchement intéressant, en 5 ports, permettant de mettre aux normes votre installation, Qnap compte désormais upgrader votre PC. C'est donc une carte additionnelle dont nous allons parler aujourd'hui, qui viendra s'ajouter sur les ordinateurs plus anciens et dépourvus de cette technologie.

On vous présente la QXG-2G1T-I225 avec sa connectivité 2,5GBASE-T via un unique connecteur RJ45. Un peu léger nous direz-vous, pourtant, trouver des cartes de marque connue dans ce standard peut rapidement s'avérer être un casse tête pour le consommateur. Ici, la carte d'extension utilisera une voie PCI-e X1 en 2.0. Elle sera compatible à la fois avec les ordinateurs de bureau classiques et avec les serveurs NAS de la marque.

La marque précise que ce produit prendra en charge l'aggrégation de lien avec Intel Teaming, ce qui permettra de pousser encore plus votre débit théorique - peut être vaut-il mieux acheter une carte 10 GbE. La marque semble vouloir parier au maximum sur le 2.5 GbE et compte commercialiser plus tard des versions en double et quadrule port, utilisant un lien PCI-e X4. Cette extension sera commercialisée à un tarif de 67$ via la boutique Qnap, un tarif assez agressif à vrai dire, puisqu'en face on ne trouve que des références à plus de 100$, par des marques peu connues et dont nous ne connaissons pas la fiabilité.