Sur Ampere, on a fait le tour des rumeurs, le ventirad, les variantes de GPU, bref, on n’a rien de neuf. La gravure Samsung 8nm serait quand même très étonnante, Nvidia ayant déjà usiné un GA100 en 7nm, quand on connait les frais... Sur du petit GPU cela pourrait se faire, sur THDG, cela reste à prouver. Sur Big Navi, c'est plus rare. Attention de ne pas confondre avec RDNA2, ça reste quand même bien compliqué/obscur tant que rien ne sera annoncé. La rumeur du jour provient de Moore's Law is Dead, un gadjo qui sévit sur la planète vidéo des influenceurs, Youteub.

Selon lui, et cette phrase prend tout son sens, impliquant de regarder ça avec distanciation cérébrale et lavage des mains du bulbe, Big Navi aurait 2 clusters (les francophones préfèrent foyers) de 36 CU, pour un total de 72. La puce mesurerait 427 mm², pour mémoire un Navi 10 de RX 5700 est à 251 mm². Autre détail croustillant, cette carte graphique serait 40 à 50% plus performante que la RTX 2080 Ti en rastérisation. Pour info, une RTX 2080 Ti est 50% plus véloce qu'une RX 5700 XT, avec presque le double de transistors, elle serait supérieure, mais tout ça reste de la cuisine de chiffres.

En effet, on ne sait rien sur l'architecture, si ça correspond à un Crossfire interne, il faudra voir l'efficacité, quid des transistors liés au Raytracing, le TDP réel (la source mentionne de 285 à 310W), et par conséquent les fréquences, la qualité du refroidisseur, bref tellement d'inconnues qu'il serait foldingo de tirer des conclusions. Mais amusons-nous de telles données, on verra bien en temps et en heure si elles étaient proches ou complètement loufoques.