La technologie Micro LED continue son p'tit bonhomme de chemin, mais toujours pas là où l'on aimerait bien la voir, c'est-à-dire sur nos bureaux ou dans nos salons avec des diagonales plus raisonnables. Le problème, c'est que s'il est relativement aisé d'exploiter la technologie Micro LED avec de grosses dalles comme celles aujourd'hui, il est toujours encore moins évident de s'en servir sur des diagonales à tailles "domestiques". Beaucoup de monde y travaille et il ne fait aucun doute que les progrès se font petit à petit derrière les rideaux, mais comme souvent avec de nouvelles technologies plus ou moins complexes et couteuses il vaut mieux ne pas être trop pressé (n'est-ce pas OLED ?), après tout, nous n'en sommes plus à quelques années près.

Du coup, il ne faut pas être surpris de voir que Samsung a préféré viser la lune plutôt que de se pencher sur nos écrans de fourmis et a étoffé son catalogue "The Wall" avec deux nouveaux modèles de mur Micro LED à 437 (11,09 mètres) et 583 (14,8 mètres) pouces, en complément des autres références "The Wall" de 75" (1,9m), 146" (3,7m), 219" (5,56m) et 292" (7,4m) déjà commercialisés en 2019. Hélas, le coréen a fait la fine bouche et n'a rien dit des caractéristiques techniques spécifiques aux nouveaux modèles, si ce n'est qu'ils utilisent bien des modules Micro LED et proposent une définition 8K, ce qui garanti certainement aussi une densité de pixels bien en baisse vu les nouvelles dimensions.

Nous pouvons toutefois supposer que les derniers-nés proposeront une fiche technique assez proche des premiers, c'est-à-dire une luminosité de 250 / 2000 nits (standard / pics), un contraste au ratio 10000:1, une profondeur de couleur 16-bit, un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu'à 100 / 120Hz et des angles de vues horizontaux / verticaux de 155° / 135°.

Bien sûr, ces objets monstrueux se destinent avant tout à un usage commercial et de l'affichage publicitaire, mais rien n'empêcherait d'en acquérir un exemplaire pour le salon de la maison dès lors que vous avez la place pour et surtout que vos poches sont assez profondes, soit en faisant partie des 1% de ce bas monde ou en vivant à crédit. Les précommandes commenceront dès cette semaine, Samsung n'a mentionné aucun tarif public, et on devine sans mal pourquoi... (Source : Samsung)

Ouais, trop facile...