Écrit par Thierry C. | 15 Juillet 2020 à 08h37 | 88 bims

Soldes • 16 Go de Ballistix Elite 3600 C16 à 89,99 €

Voilà un bon prix sur de la RAM en quantité, ça faisait longtemps. Ça se passe chez Amazon et le kit concerné est un kit Crucial Ballistix Elite de 2x8Go cadencé à 3600 MHz C16. à cette fréquence, pas besoin de bidouille pour profiter d'un kit véloce et performant. Les modules en auront tout de même sous le pied si vous aimer pratiquer le surcadençage, avec des gains de fréquences pouvant aller jusqu'à 600 MHz sur certains kits. Le prix ? 89,99 € frais de port inclus. On vous met le lien en bas de page comme toujours.