Ceux qui furent déçus par le moniteur TUF 27 pouces de la même marque trouveront peut-être un peu de réconfort à la vue du ROG Strix XG27WQ fraîchement annoncé par ASUS. Attention, on rappelle toutefois qu’une annonce marketing ne vaut que rarement lancement commercial et disponibilité immédiate chez ASUS (mais aussi chez d’autres), il est donc fort probable qu’il faille encore patienter quelques mois avant de le voir arriver pour de vrai. C’est potentiellement dommage si vous êtes en ce moment même sur le marché pour un moniteur de ce calibre, l’offre sur ce segment des 27 pouces ne manque pas, mais les écrans y portant la certification FreeSync Premium Pro (l’ancien label FreeSync 2 HDR) ne sont pas encore bien nombreux. En tout cas, c’est le second chez le constructeur, le premier ayant été l’énorme XG43VQ jouant dans une tout autre catégorie.

ZZzzzZz… À quand la mise à jour esthétique ?

Sur le plan des caractéristiques, le XG27WQ proposera une dalle VA de 27 pouces incurvée 1500R et au temps de réponse MPRT standard de 1 ms, mais qui a le mérite d’afficher une définition WQHD et de proposer un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz avec une limite basse de 48 Hz, et bien sûr la LFC qui opérera de sa magie dès lors que le nombre de FPS est inférieur. L’écran est certifié DisplayHDR 400, avec ce que cela implique sur le papier en termes de couleur et de luminosité, notamment une pointe à 450 cd/m2 et un espace DCI-P3 couvert à 92 %, en plus d’un contraste statique 3000:1, et 125 % des espaces sRGB et BT.709.

Outre l’Adaptive Sync et le FreeSync, l’écran peut aussi fonctionner simultanément avec l’ELMB Sync d’ASUS (l’équivalent du BenQ Blur Reduction chez BenQ ou du Clear Motion Rate chez Samsung, toutes des interprétations maison de l’ULMB de NVIDIA). Une fonctionnalité proposée sur la majorité des derniers écrans d’ASUS, bien sur le papier et en pratique selon le cas de figure, mais qui peut aussi amener quelques artefacts du rétroéclairage stroboscopique.

Esthétiquement parlant, le XG27WQ est un clone de tous les écrans ROG Strix récents, rien de neuf à ce niveau ni en matière d’ergonomie - y’a du RGB, ça bouge dans tous les sens et ça peut se monter en VESA. En matière de prise, on retrouve de l’USB 3,0 Type-A et Type-B, une sortie jack 3,5 mm, et bien sûr un duo DisplayPort 1.2 et HDMI 2.0. Naturellement, il faudra privilégier le DP pour profiter de la définition WQHD, du support du HDR et des 165 Hz simultanément, le HDMI sera limité à 144 Hz.

Voici pour la présentation purement formelle de cet engin relativement sympathique ! Il ne reste maintenant plus qu’à attendre qu’ASUS se décide à annoncer un prix et donner une date pour la commercialisation effective de sa nouvelle référence, en gardant à l'esprit qu'un XG32VQR (VA, WQHD, FreeSync 2 HDR et 144 Hz) de la génération précédente se négocie encore pour 600 euros en moyenne... Rendez-vous l’année prochaine dans quelques mois ?