Décidément, la bataille fait bien rage sur le segment des écrans 27 pouces, plutôt normal considérant que c’est encore la taille la plus adéquate pour beaucoup de monde, y compris les joueurs. Par contre, en dépit de la démocratisation des technologies de synchronisation avec des taux de rafraîchissements très élevés, l’omniprésence de dalles 1080p et de type VA est un peu l'ombre au tableau de ce segment - une concession qui permet néanmoins de ne pas se ruiner et de profiter plus facilement des taux de rafraîchissement élevés sans nécessairement avoir à disposer d’un GPU monstre.

Autrement dit, n’attendez aucun miracle technique de ce TUF VG27VH1B, qui n’est ni plus ni moins qu’un modèle réduit du VG328H1B lancé au début du mois — on vous invite d’ailleurs à relire la brève en question pour redécouvrir une fiche technique également valable pratiquement au chiffre près pour le modèle du jour.

À ce titre, le VG27VH1B a également son pied dans le passé avec sa définition 1080 p (certes, plus acceptable sur cette diagonale qu’en 32 pouces) sur dalle VA et la présence d’une bonne vieille prise D-Sub du 20e siècle, mais a aussi une certaine présence dans le présent grâce à une certification FreeSync Premium (anciennement FreeSync 2, donc avec LFC pour ceux qui auraient encore tendance à l’oublier) signée AMD et sa plage 50-165 Hz (limite haute native sans overclocking) via HDMI 2.0, sans oublier l’ELMB - la version ASUS d’une technologie réduisant le flou de mouvement et utilisable de concert avec l’Adaptive Sync/FreeSync. Et voilà, tout est dit !

Pas de prix définitif à partager ni de date disponibilité, mais en toute logique ça devrait arriver assez rapidement et ne pas taper bien haut, il suffit d’ailleurs de jeter un œil aux nombreux concurrents pour avoir une idée, soit près de 13 références avec des caractéristiques quasi identiques chez MSI, AOC, Agon, Acer et même Cooler Master — y compris le TUF VG27VQ, que ce modèle vient donc remplacer avec sa dalle de 165 Hz sans overclocking. Bref, en moyenne, ce genre d’écran se situe entre 200 et 300 euros. Un bon compromis pour du jeu nerveux occasionnel ?