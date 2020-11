Et bim, Ashes of the Singularity sur la RTX 3060 Ti

Et voilà, quand on en arrive là, c'est qu'il n'y en a pas pour longtemps. La RTX 3060 Ti, c'est la carte que tout le monde voit, qui est leakée partout, qui n'est pas annoncée officiellement, et qui se révèle être un secret de polichinelle. Si certains avaient des doutes sur son existence, la base de données d'Ashes of the Singularity a déniché cette carte. Évidemment, comme la plateforme utilisée est la même, un 8700K, et que le preset l'est également, alors les comparaisons peuvent se faire avec de multiples cartes.

La carte a envoyé un peu plus de 84 images par seconde, avec le réglage Insensé_1080p. Dans les mêmes conditions, la RX 6800 XT était à 102, la RX 6800 à 96, la RTX 3070 à 84. La question qui nous brûle la vulve comme dirait Mme Moisie, c'est de savoir comment elle se situe face à la RTX 2080 SUPER, puisque c'est bien elle qui était visée dans le leak du slide Nvidia. Eh bien ce sont 86 images par seconde, ce qui confirmerait plus ou moins qu'il faut attendre des niveaux comparables. Le prix serait différent puisque le MSRP attendu de cette RTX 3060 Ti serait de 399 dollars US, contre 699 dollars à la mamie Turing, témoin d'une époque sans réelle concurrence sur le segment HEDT.