AMD va lancer prochainement ses APU Renoir en version desktop. Les puces mobiles ont été lancées, avec le succès technologique qui en découle : des CPU jusqu'à 8 coeurs dans des portables, impossible à l'époque du monopole Intel, une consommation correcte eu égard à la puissance déployée, un iGPU plus percutant malgré l'architecture identique (merci le 7nm) et surtout plein de modèles annoncés.

Pour le PC de Mme Michu, on devrait trouver des processeurs testiboulés, qui devraient être idéaux pour des barebones comme on en trouve chez ASrock ou ASUS. Comme vous le savez également, la femme/homme (rayez la mention inutile selon vous) à tout faire se nomme Infinity Fabric. Sa fréquence se synchronise à l'identique avec la vitesse de la RAM, tant que celle-ci ne dépasse pas 3733 MHz (en DDR), ce qui implique un ratio de 1 et une fréquence de 1866 MHz pour l'IF. Quand on passe outre, ça se divise par deux, et bim.

Un des axes d'amélioration des performances consiste à augmenter la fréquence de cet Infinty Fabric, plus l'autoroute est large et plus il passe de caisses ! Néanmoins, le résultat est corrélé à la puce elle-même, acceptera-t-elle ce petit coup de pied aux fesses ? Pas sûr, mais en règle générale on a une petite marge de maneouvre, en contrepartie la stabilité peut en prendre un coup.

Un exemplaire Renoir desktop, qui comprend aussi un iGPU Vega, a accepté un ratio de 1 avec de la DDR4 4200. Initialement, la fréquence de l'IF ne peut pas dépasser 1866 MHz sur ce ratio optimal selon AMD, mais par solidarité, elle a pu atteindre 2100 MHz. On peut imaginer qu'au-delà du sport, l'iGPU pourrait en profiter, lui qui était très sensible sur les puces Raven Ridge, en particulier la vitesse de la DDR4. Mais cela montre qu'il y a potentiellement des axes d'améliorations pour de futures générations, pourquoi ne pas grappiller des % juste en validant des IF plus violents ? Affaire à suivre !