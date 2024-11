Le Ryzen 7 9800X3D a droit à un premier test assez farfelu

Elèves modèles que nous sommes, nous ne vous livrerons pas notre appréciation du Ryzen 7 9800X3D — processeur officialisé en fin de semaine dernière par AMD ; vous trouverez la vidéo de présentation en fin d’article — avant la levée de l’embargo, laquelle interviendra vraisemblablement dans quelques heures (généralement, à 15 heures la veille du lancement). Tout le monde n’a heureusement pas notre probité. Un vidéaste courageux, mais inconnu (la séquence a été supprimée, et s’il y a bien quelques captures montrant le visage du testeur, nous ne le remettons pas ; appel à témoin donc) a mis en ligne une vidéo YouTube donnant potentiellement un troisième aperçu (les deux premiers émanaient directement d'AMD : une diapositive de l’entreprise renseignait un gain de 8 % en moyenne dans les jeux par rapport au Ryzen 7 7800X3D ; ensuite, la vidéo promotionnelle a exposé plusieurs comparaisons) des performances. Depuis, des captures d’écran circulent sur Reddit.

Patience, vous pourrez l'acquérir à partir du 7 novembre

Pour patienter jusqu’aux vrais tests

Le défunt test opposait le Ryzen 7 9800X3D au Ryzen 7 9700X plutôt qu’au Ryzen 7 7800X3D. Un parti pris discutable, mais qui, dans des conditions idéales, aurait au moins le mérite d’illustrer les gains octroyés par le 3D V-Cache à architecture CPU équivalente.

Connaissez-vous cet individu ? Est-ce l'un d'entre vous ? La bière trahit un adepte du Comptoir.

Surtout, cet examen CPU s’affranchit de l’éprouvé combo basse définition / carte graphique la plus puissante du moment servant à limiter les goulots d’étranglement GPU : ce qui va suivre aurait été obtenu en 1440p, avec une GeForce RTX 4070 Ti. Un choix discutable et largement discuté sur Reddit ainsi que dans les commentaires de l’article de VideoCardz qui relate ce délit d’embargo.

Toutes ces réserves à l’esprit, les valeurs avancées sont suffisamment parlantes. En gros, dans ces conditions de test bien spécifiques, le Ryzen 7 9800X3D augmenterait nettement les 1 % et 0,1 % par rapport au Ryzen 7 9700X, mais n’offrirait pas systématiquement un framerate moyen plus élevé ; la preuve dans des jeux comme Cyberpunk 2077 et Starfield notamment.

Dans d’autres productions, à l’image de Counter-Strike 2 et Project Cars 3, la puce X3D creuserait quand même un petit écart avec son rival moins bien doté en cache L3.

Par ailleurs, dans Cinebench 2024, le Ryzen 7 9800X3D améliorerait de 5,1 % le score MT mais diminuerait de 1,5 % le résultat ST (il est probable que le Ryzen 7 9700X se défende grâce à sa fréquence Boost supérieure : 5,5 GHz vs 5,2 GHz). La tendance est similaire dans Cinebench R23.

Enfin, l’écart dans Blender serait assez marginal, mais cette fois en faveur du 9800X3D.

Vous trouverez toutes les captures d’écran de mesures sur ce lien Reddit ; un certain DeathDexoys a aussi compilé l’ensemble des écarts en pourcentage dans les jeux sur cette autre discussion Reddit.

Au-delà de la question de l’authenticité de cet examen, gardez à l’esprit que comparer des CPU en 1440p / Ultra avec une RTX 4070 Ti est folklorique. Tous les précédents tests ont confirmé la supériorité du Ryzen 7 7800X3D sur le Ryzen 7 9700X ; il n’y a donc aucun doute sur le fait que son successeur surclasse largement sa variante Granite Ridge. Bref, nous serons fixés rapidement. En attendant, séance de rattrapage avec la vidéo de présentation d’AMD :