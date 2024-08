Linux et macOS sapent les parts de marché de Windows

C’est un enseignement qui ne mange pas de pain, mais les données de Statcounter montrent une érosion continue des parts de marché mondiale de Windows sur les ordinateurs de bureau, et à l’inverse — c’est logique — une lente cristallisation d’autres systèmes, notamment Linux et macOS.

© Neterra cloud

Windows toujours au sommet, mais de moins en moins haut

Factuellement, pour prendre une période d’un peu plus de dix ans (de janvier 2014 à juillet 2024), Statcounter révèle que Windows s’accaparait 88,87 % du marché desktop autrefois, 72,1 % désormais. Dans le même temps, Linux est passé de 1,13 % à 4,44 % (+ 3,31 points). Le système qui a grignoté le plus de points à Windows est néanmoins celui d’Apple : il est monté de 8,35 % à 14,92 %, soit une hausse de 6,57 points.

L’intérêt de Linux pour de nombreux systèmes informatiques à usage pro n’est plus à démontrer. En matière de pilotes, des examens menés par Phoronix fin juillet ont montré que le pilote 555.58 pour les GPU professionnels NVIDIA RTX garantissaient des résultats identiques dans les charges de travail professionnelles et de création par rapport aux derniers pilotes propriétaires de l'entreprise. Quant à AMD, la société a déjà amorcé la prise en charge de RDNA 4 dans le noyau Linux (il y a deux mois). Pour les joueurs, s’adonner à ce loisir sur Linux plutôt que sur Windows a longtemps été une gageure, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui ; le déploiement de Proton par Valve en 2018 a grandement amélioré la situation. Rappelons que SteamOS est également basé sur le noyau Linux.

Au sujet de Windows, le ravinement ne date pas de la sortie de Windows 11 (octobre 2021). Mais nul doute que cette version du système d’exploitation n’a pas arrangé la situation : ses exigences matérielles laissent sur le carreau bon nombre de PC fixes encore parfaitement fonctionnels. La situation ne risque pas de s’arranger à l’avenir, puisque Microsoft n’a plus que deux mots à la bouche, IA et NPU ; nous verrons ce que l’entreprise envisage pour Windows 12… Déjà, la fin du support de Windows 10 acté pour le 14 octobre 2025 risque d’être un petit évènement : toujours d’après Statcounter, à un peu plus d’un an de cette échéance, Windows 10 reste encore largement majoritaire avec 65 % de PDM, contre 30,82 % pour Windows 11. Qui sait, peut-être que l’exode vers Linux tant espéré par certains finira par se produire à ce moment-là... Blague à part, la tendance de ces dernières années est assez claire : Microsoft perd du terrain au profit d’autres OS.

Notez que pour fournir ce panorama, Statcoutner recueille des données sur un peu plus de 1,5 million de sites web « couvrant des activités et des lieux géographiques variés ». La société indique que pour chaque page consultée, elle note le navigateur, le système d'exploitation et la résolution d'écran utilisés et détermine le type d’appareil via lequel la page a été consultée.