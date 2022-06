Amis Comptoiresque nostalgiques bonjour ! Les plus de 30 ans de nos lecteurs se souviendront peut-être d’une époque révolue, à savoir l’année 1996 qui — outre la naissance de votre humble serviteur — a également assisté à la sortie de Quake, une référence en matière de FPS en ligne (série également responsable du fast inverse square root, pour les connaisseurs). Du fait du succès du titre, le bousin a été porté sur un sacré tas de consoles de l’époque, incluant la Nintendo 64 et la Sega Saturn — une version PS1 ayant été finalisée, mais jamais publiée faute d’éditeur. Hé bien, une version GameBoy Advance a également été concoctée, œuvre d’un unique développeur, Randy Linden ; déjà réputé pour son adaptation de Doom sur SNES.

Présenté en 2002 (année de son développement) à l’éditeur originel du titre, Id Software, le portage a été rejeté, soit pour cause de manque d’intérêt de la console dépourvue de fonctionnalités réseau compatibles ou d’absence d’intérêt de la firme à ressortir un jeu vieux de 6 ans à l’époque, surtout vu la vitesse galopante d’évolution des titres vidéoludiques au début des années 2000.

Pour autant, techniquement, ce portage est tout bonnement impressionnant : le moteur a été entièrement réalisé sur mesure, qui sera plus tard réutilisé par le titre Cyboid du monsieur. Notez qu’aucune ressource du Quake original n’a été réutilisée pour ce portage, bien qu’une version (encore non retrouvée) en faisant usage existerait également. Entre le support de la course, de la nage, des animations et le rendu fluide en 3D, la prouesse est impressionnante — la GBA n’ayant qu’un minuscule CPU Arm à 16,78 MHz sans accélérateur graphique, et 128 + 256 Kio de RAM divisés entre vidéo et système : à peine plus qu’une SNES ! Bref, une prouesse technique de taille, qui retrouve enfin — en partie — ses lettres de noblesse 20 ans plus tard… sacrée histoire. (Source : NotebookCheck)