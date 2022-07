Il était attendu depuis avril 2021, le premier ASIC spécialisé de Bitmain pour miner de l'Ethereum, l'Antminer E9, mais la compagnie aurait rencontré quelque difficulté pour son lancement. On peut supputer que la pénurie de semiconducteur n'aura pas aidé, mais on ne peut pas exclure non plus que la compagnie puisse avoir eu envie de bêta-tester son nouvel outil surpuissant un peu plus longtemps, afin de s'assurer qu'il mine bien l'Ethereum comme il faut, vous comprenez. M'enfin, trêve de spéculations vaseuses et infondées, l'Antminer E9 est désormais officiellement lancé et sera disponible en principe à partir d'aujourd'hui. Mais qu'il y a-t-il donc de si attrayant à propos de ce nouveau système présenté comme un exploit ? Tout simplement le fait que ce hardware peut atteindre les 2400 MH/s sous ethash, tout en ne consommant « que » 1920 W, soit une efficacité de l'ordre de 0,8 J/M. Ainsi, l'Antminer E9 fournit une capacité de minage équivalente à celle de 25 RTX 3080 !

Cependant, certains auront certainement aussi remarqué que l'Antminer E9 est moins performant que ce qui avait été annoncé en avril l'année dernière, où on lui vantait une puissance équivalente à celle de 32 RTX 3080 ! En contrepartie, on relèvera que l'efficacité du modèle définitif semble être un poil meilleur. Bitmain n'a fourni aucune explication quant au pourquoi des changements. On ne connait pas encore non plus le prix de l'engin, mais la facture sera inévitablement lourde et les perspectives d'un retour sur investissement plutôt compliquées à ce stade... En effet, difficile de ne pas penser que ce système arrive bien tardivement, d'une part en plein hiver des cryptos, mais aussi à l'aube de l'opération The Merge et de la transition de l'Ethereum vers le modèle Proof of Stake, peut-être en aout, sous réserve d'un énième délai, bien entendu.

L'Antminer E9 trouvera-t-il preneur ? Allez savoir. Bon, ça permettra peut-être toujours de sauver quelques précieux GPU de l'enfer des mines. Accessoirement, ce serait d'ailleurs aussi une très bonne raison pour le minage de l'Ethereum sur GPU de disparaitre à jamais... (Source)