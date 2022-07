Petite mise à jour pour la lignée d'écran 32 pouces PG32UQx d'ASUS de son catalogue ROG Swift, où un nouveau PG32UQR semble destiné à venir prendre la place du PG32UQ. Ce dernier, on le rappelle, représente une offre désormais de plus en plus classique (elle l'était beaucoup moins à l'époque de son lancement), mélangeant dalle IPS avec Quantum dots, un taux de rafraichissement correct, de l'Adaptive Sync et VRR pour les joueurs de tout horizon et donc avec la connectique qui va bien, ainsi que d'assez bonnes aptitudes en matière d'affichage des couleurs et de HDR. Loin devant, trône toujours le PG32UQX, qui n'a pas vraiment grand-chose en commun avec le PG32UQ, hormis la définition, la diagonale et le style. Avec ses Mini-LED procurant un local dimming sur 1152 zones et son module G-Sync Ultimate, le PG32UQX reste toujours à ce jour un écran plutôt sympa sur le papier, mais aussi particulièrement onéreux. Et alors, que nous veut ce « nouveau » PG32UQR ?

Toujours le même bonhomme aussi qui nous tire dessus !

Bon, autant le dire tout de suite, les différences avec le PG32UQ peuvent se compter sur les doigts d'une seule main. Tout d'abord, le taux de rafraichissement du PG32UQR peut officiellement être poussé à 155 Hz via overclocking, mais la base reste de 144 Hz. Un gain de 11 Hz, c'est la folie ! On notera aussi l'ajout de l'espace de couleur Adobe RGB à 99 %. What else ? ASUS précise que les deux prises HDMI 2.1 de l'écran supportent bien le VRR (Variable Refresh Rate) et l'ALLM (Auto Low Latency Mode). Mais c'était certainement le cas aussi pour le HDMI 2.1 du PG32UQ. Et... c'est tout !

On ne connait pas encore son prix, mais il y a de fortes chances à ce qu'il soit plus ou moins identique au modèle précédent (hélas). On pourra tout de même apprécier le fait que l'offre d'écran de ce calibre continue ainsi à s'étoffer, même si les prix peinent encore à baisser. Néanmoins, on regrettera franchement l'absence de DisplayPort 2.0, obligeant à l'usage du DisplayPort 1.4 avec Display Screen Compression. Alors que le DP 2.0 est en principe imminent, c'est vraiment dommage, cela aurait bien mieux justifié l'introduction d'une nouvelle référence qu'un OC bidon...