Le lundi, c'est modding et nous avons encore une création à vous présenter. La semaine dernière nous étions allés faire un tour du côté du monde des Toaster, de quoi faire griller votre pain de mie lors de sessions gaming déjantées. Avant, nous vous avions présenté un mod sur base de briefcase, de quoi emporter votre configuration dans une valise et se prendre pour véritable agent secret. Cette fois-ci, c'est AKMod qui revient nous faire rêver, avec un mod assez original dans sa forme, avec un circuit de watercooling réellement travaillé. On vous présente donc le AQUA REFINED, un build haut de gamme, qui répond à presque toutes les exigences.

Détaillons en premier l'esthétique de cette création. Nous avons le droit à une harmonisation des couleurs entre du bleu, du blanc et du noir. Quelques parties sont métallisées, mais ne font pas pour autant tache dans le rendu global. Le boitier est totalement personnalisé et embarque en quelque sorte une distroplate assez folle. Ainsi, le liquide passe directement dans certaines parties du boîtier éclairées en bleu, de quoi rendre encore plus impressionnant ce mod. Le tubbing rigide est propre, on remarquera néanmoins l'utilisation de pas mal de coudes, surement pour des raisons de praticité. Le châssis de forme triangulaire donne presque une dimension mystique à ce mod, ce côté pyramidal se retrouve sur le logo de la carte mère, rien n'est laissé au hasard.

Concernant la configuration présente dans ce AQUA REFINED, on retrouve un processeur assez véloce, puisqu'il s'agit d'un Intel Core I9-10900K. Ce CPU se retrouve monté sur une carte mère Asrock Z490 AQUA et reste épaulé par 64 Go de mémoire vive DDR4 de marque Corsair. Au niveau de la carte graphique, nous avons une RTX 2080 Ti de marque Zotac, une ArticStorm pour être précis, donc directement intégrable à une boucle de refroidissement liquide. Au niveau du stockage, on trouve 2 To de SSD, toujours de marque Corsair, c'est un modèle MP600 qui a été sélectionné ici. L'alimentation est un bloc 1000W - de quoi alimenter la NASA -, encore de chez Corsair, avec un modèle AX1000.

Processeur • Intel Core I9-10900K

Carte mère • Asrock Z490 AQUA

Carte graphique • ZOTAC RTX 2080 Ti ArticStorm

RAM • 64 Go DDR4 Corsair Dominator Platinum

SSD • Corsair MP600 2 To SSD

Alimentation • Corsair AX1000 PSU

Boîtier • Custom case

Watercooling • Custom loop + custom distroplate

Pompe • Bitspower D5 Vario Motor

Radiateur • Bitspower Leviathan Slim 480 mm



Côté watercooling, outre ce superbe boitier réalisé via découpe laser, nous retrouvons essentiellement du Bitspower. Nous avons donc une pompe D5 Vario, un radiateur 480 mm Leviathan Slim, qui viendra assurer environ 400/500W de dissipation et enfin, nous avons le droit à un réservoir Chamfer Crystal Link Tube OD 12MM. La disposition des éléments est assez surprenante, avec le GPU positionné au dos du boitier, à la verticale, grâce à un riser PCI-e. Le radiateur prend place sur la partie latérale et se retrouve bien visible, avec les quatre moulins éclairés en bleu de chez Corsair, de quoi renforcer encore plus le rendu.

On passe à la partie la plus drôle, c'est-à-dire le workblog. Oui nous avons en effet plein de photos de la structure avant usinage à vous montrer ! Un travail titanesque sur du plexiglas et du métal pour créer des distroplate totalement custom. Ça ne rigole pas chez AKMod, c'est un sacré chantier que nous avons sous les yeux et un temps de travail de plus de 60 jours pour réaliser complètement le modding. Impressionnant non ?