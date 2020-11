Ah le modding, difficile de s'en passer, qui n'a jamais rêvé d'avoir une grande tour éclairée avec un énorme watercooling mettant en avant votre grosse… config ! Les modes passent, mais modifier son PC reste un argument de choix lorsque kevin achète sa première tour. Indispensable ? Presque - attention le débat philo - et les marques l'ont bien compris avec des tonnes de boitiers en tout genre, pour habiller votre belle bécane. On trouve maintenant des formats Mini-ITX ou plus généralement SFF, proposant en quelque sorte une alternative à nos bons vieux laptops, mais que diriez-vous si les deux étaient possibles en même temps ? Vous ne nous croyez pas, alors regardez bien, on vous présente un PC valise, de quoi emporter et utiliser sa machine partout.

Derrière le pseudo Jonman7, se cache le réalisateur de cette création pour le moins originale. Alors nous allons vous expliquer le concept, il s'agit d'une mallette de travail assez classique en apparence, mais qui cache en son centre du matériel de pointe ! On retrouve une conception style table de bench, avec la mobale qui se retrouve à plat et l'alimentation positionnée dans un sens propice à la circulation d'air. La carte graphique est parallèle à la carte mère et branchée à l'aide d'un riser PCI-e, ce qui laisse quand même de plus de libertés pour l'installer. Pour le stockage, le SSD a été privilégié, afin de rendre au maximum compacte la configuration et c'est un exercice que nous pensons réussi. Mais là ou ce modding impressionne, c'est dans son intégration de trois écrans au châssis - rien que ça - et donc la possibilité d'avoir un setup optimal pour travailler/jouer. Tout est repliable pour rentrer dans la valise, des charnières ont été vissées sur la partie supérieure de la malle, tout passe pile-poil !

Alors oui, ce n'est pas le modding le plus beau, mais ce n'est pas le but de la manœuvre. Faire entrer un ordinateur avec des composants classiques dans une valise n'est pas aisé et nous apprécions particulièrement les modifications faites dans ce but. Pour contrôler l'ouverture du boîtier - si l'on peut appeler ca comme ca - des parties en plexi ont été ajoutées, comme ca impossible de faire tomber les moniteurs. C'est vrai que lorsque l'on regarde comme ca, on pourrait douter de la solidité de la conception, mais le build ne se destine pas à une utilisation courante, peut être pas à une utilisation tout court. Le bouton power a été déporté en façade, afin que cela soit simple pour allumer tout ce beau monde, c'est mieux qu'un tournevis non ?

Passons aux composants, pour le processeur vous aurez le droit à un Ryzen 5 3600X monté sur une ASUS TUF B550M Plus Wi-Fi et épaulé par 32 Go de DDR4 à 3200 MHz de chez G.Skill. Pour la carte graphique c'est une RTX 2070 Super FE qui a été privilégiée, comme quoi il est possible de mettre du lourd dans un espace restreint. L'alimentation est un modèle Focus SGX-650 de chez Seasonic, un choix mesuré. Niveau stockage, on trouve 2 To de SSD en NVME, de marque Silicon Power, de quoi mettre quelques jeux quand même.

Pour les périphériques, l'écran principal est un écran Full-HD G-STORY 17,3" avec une fréquence de 165 Hz. Les écrans secondaires sont quant à eux des Newsoul en 15,6", vous comprenez là que ce sont des écrans de laptop qui ont été utilisés. Il était évident qu'il n'était pas possible de caler un 32" VA dans le boital ! Le combo clavier souris est assuré par une Logitech G502 et un Redragon K580RGB-PRO.

Ah le refroidissement, nous allions forcément y arriver et bon pour le coup rien de très original à part une redirection du flux d'air. Des parties en plastique ont été usinées, avec des orifices qui conviennent à la taille des ventilateurs et qui laisseront donc passer l'air. Le frais est aspiré par la droite, rejeté par le ventilateur topflow inversé du CPU et le restant arrive à la carte graphique, qui elle même viendra rejeter son air chaud en l'air. À noter que le ventirad CPU utilisé n'est pas celui d'origine, mais un Noctua NH-L9a-AM4 Chromax. On pourra aisément douter de l'efficacité du cooling, mais malheureusement, difficile de faire mieux dans un tel build et le principal c'est que la surchauffe n'arrive pas !

Voici une vidéo de ce mod en fonctionnement, c'est assez impressionnant et l'on peut voir que finalement, il se montre simple d'utilisation. Bon le bruit en revanche, ce n'est pas encore ça, mais étant donné qu'il y a peu de ventilateurs et qu'il n'ont pas un diamètre très important, il fallait s'y attendre. Ce build est digne d'un agent secret, qui pourrait croire que dans une telle mallette, se cache un PC aussi puissant. En revanche une chose est sur, elle ne passera pas l'aéroport celle-là !