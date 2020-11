Bon plan • Samsung 970 Evo Plus 500 Go à 79,50 €

Samsung est à l'honneur chez Amazon avec une offre intéressante sur son SSD 970 Evo Plus. La version 500 Go est à 79,50 €, tandis que le To est à 148 € livré.

Dans ce modèle vous trouverez un contrôleur Samsung Phoenix, des puces Samsung V-NAND TLC de dernière génération, un cache LPDDR4 de 512 Mo et un cache SLC de 22 Go sur le petit, et 1 Go LPDDR4 et 42 Go SLC sur le plus gros. Les débits sont de 3500/3200 Mo/s en lecture/écriture SEQ, 480K/550K IOPS en RAND pour le 500 Go et 3500/3300 Mo/s en lecture/écriture SEQ, 620K/560K IOPS en RAND pour le To. Nos liens sont à votre disposition si vous cherchez du stockage rapide.