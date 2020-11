Le modding c'est un art qui permet de s'évader, avec des créations surprenantes et des thématiques vraiment inédites. Nous vous avions présenté la dernière fois un PC valise, idéal pour emporter partout son ordinateur et se prendre pour un hacker de la NASA. Ce n'est pas tout puisque nous vous avions aussi montré un modding plus classique Intel 50 Th Anniversary, qui reprenait les couleurs de la marque et en faisait un bel hommage. Aujourd'hui, surprise, on vous dévoile le PC Toaster ! Tout le monde rêve de faire son petit dej tout en utilisant sa superbe configuration ! Car oui, c'est la prouesse que l'on vous propose, un ordinateur, dans un appareil ménager, pas mal non ?

C'est un ordinateur Mini-ITX qui a été utilisé pour construire cette machine et le châssis d'un toaster de marque BOMANN. Une armature a été usinée à l'imprimante 3D pour faire tenir les composants à l'intérieur, tout se visse dessus et permet de solidifier l'ensemble. Des micro interrupteurs ont été ajoutés, pour allumer et éteindre le PC, avec un gros travail d'électronique pour permettre l'utilisation des boutons d'origine du toaster. La ou normalement le pain grillé sort, ici vous aurez les disques optiques, de quoi rajouter un petit côté amusant à tout cela. Une fois montée, la configuration est assez compacte, tout est bien organisé. Une sortie pour ventilateur a été faite au dos de l'engin, de quoi éjecter l'air chaud de la configuration et garantir des performances optimales. Au top, on retrouve deux sorties USB ainsi que les connectiques, l'alimentation se retrouve sur le côté, un câble coudé a été utilisé pour plus de discrétion.

Le look est parfaitement respecté, lorsque l'on tourne certains boutons, une bande led jaune s'allume et donne l'impression que le toaster est en train de marcher. Bon concernant le refroidissement, rien de bien original ici, puisqu'on trouve les radiateurs de base. Malheureusement impossible de trouver des informations concernant le Hardware, nous aurions aimé en savoir plus. On voit simplement que le GPU est de marque MSI, un petit modèle et que la carte mère est une ASUS au format Mini-ITX, avec un ventirad topflow qui semble provenir de chez Noctua. A noter que la carte graphique a été déportée via un Riser PCI-e, probablement pour plus de flexibilité au niveau de la disposition des éléments.

Le moddeur nous a concocté une petite vidéo à l'occasion. On peut y voir les étapes de la conception de la machine. Vous verrez qu'un gros travail a été effectué en interne pour permettre l'intégration dans cet appareil. Franchement, on apprécie vraiment le fait que les boutons d'origine aient été conservés, cela donne un charme vraiment unique à ce modding. Par exemple, vous avez une molette d'intensité, qui gérer la lumière et un bouton poussoir servant de fonction "Eject". Pareil pour la manette permettant habituellement de faire griller les toasts, ici en l'abaissant, le PC s'allumera comme si de rien n'était.

Les deux lecteurs de PC ont été commutés ensemble, afin d'éjecter en même temps, cela ajoute une touche très drôle au build, mais l'on en perd le côté utilisable - mais qui utilise des lecteurs de toute façon ? Passons à des images du workblog, pour le coup on a du lourd à vous montrer, avec le découpage du Toaster, la soudure et bien d'autres choses ! Enjoy.