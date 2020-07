Fiouuu, encore du modding sur le Comptoir, après avoir dépassé les limites sur l'autoroute avec la HYPERSPORT, nous avons eu quelques problèmes et pourtant nous sommes encore là avec du Hardware en pagaille dans nos valises. Nous avons donc préféré prendre le virage de la sobriété - ce n'est pas ce que vous croyez - avec le TIMELESS, un peu de détente cela ne fait pas de mal. Pourtant, cette semaine, nous repartons pour du modding un peu plus éclairé, mais toujours avec une odeur de classe bien présente. Alors préparez vos mirettes, voici le mod UGFPC de chez L3P & Lee. Peter Brands est un artiste bien connu qui a collaboré avec Lee Harrington pour mettre sur pied cette création. Le mod est même passé sur Geforce Garage puisque celui-ci a été créé en exclusivité pour Nvidia (on vous cale la vidéo en fin d'article).





Et voila le monstre, un PC utilisant comme base un Corsair Crystal 570X RGB, qui a d'ailleurs été bien modifié pour l'occasion. On retrouve des formes géométriques découpées au top et en façade, avec un éclairage blanc du plus bel effet. L’aluminium brossé présent sur les éléments renforce l'effet premium du build, les couleurs sont en harmonie avec la présence de gris argent, de blanc et de noir pour contraster le tout. La vitre latérale a été laissée totalement transparente, afin que l'on puisse admirer l'intérieur de la bête, surtout qu'il y a beaucoup à voir.

Mais y'a quoi dedans ? Eh bien, c'est l'hexacore Intel Core I7-7800X qui est à l'honneur, monté sur une Asus TUF X299 Mark I, le tout épaulé par 32 Go de mémoire vive DDR4 Corsair Vengeance RGB. Une telle base de configuration et toutes ces lignes PCI-e ne seraient rien sans la présence du SLI de GTX 1080 Ti Founders Edition. Nous sommes donc face à une machine assez véloce pour l'époque (le build date de 2018), qui devrait ravir les amateurs de performances, parce que oui, ca tourne encore très bien et c'est peu dire ! Ce n'est pas tout, que serait un PC sans stockage ? C'est donc le PM500 qui viendra supporter l'OS, un SSD au format M.2 et un disque dur Western Digital Black de 4 To qui sera là pour installer les jeux ou enregistrer les documents - car oui c'est tout ce qu'il y a sur cette config.

Vous pensiez que tout allait se refroidir tout seul ? Que nenni, il faut bien un bon watercooling custom pour un beau modding et ici, la tradition est totalement respectée. C'est donc un tubbing rigide qui a été privilégié, avec des éléments de marque EK Waterblocks - bon, il y a aussi un peu de Bitspower caché par là. Deux radiateurs, un de 360 mm ainsi q'un 240 mm viendront refroidir tout les éléments en passant par les WB - tout de nickel vêtus - et via la soufflerie assurée par les moulins HD120 RGB de chez Corsair.

Processeur • Intel i7 7800X

Carte mère • Asus TUF X299 Mark I

Carte graphique • Nvidia Geforce GTX1080Ti SLI

Boitier • Corsair Crystal 570X RGB

RAM • Corsair Vengeance RGB 32GB

SSD • Corsair MP500 M.2 120GB

HDD • WD Black 4TB

Alimentation • Corsair RM850X

Radiateurs • EK Coolstream SE360 + EK Coolstream SE240

Waterblocks • EK Supremacy EVO Full Nickel + FC GTX FE Nickel

Reservoir + Pompe • EK X-Res140 DDC 3.2 PWM

Ventilateurs • Corsair HD120 RGB (6x)

Cablemod • C-Series RM

Tuyaux • Bitspower 12 / 10mm (laiton nickelé)

Raccords • EK HDC 12 mm G1/4

Hop, on passe au dos de la bête et comme vous pouvez le voir, le cable management est impeccable, il vaut mieux avec une telle vitre ! L'alimentation est visible, il s'agit d'une RM850X de chez Corsair, un modèle 850W qui viendra largement fournir le jus nécessaire à tout le matériel embarqué. On peut aussi apercevoir le disque dur Western Digital, qui se retrouve coincé entre le verre trempé et la paroi du boîtier - il doit avoir un peu chaud dis donc... On peut également noter la présence du hub Commander Pro, mais aussi du Lighting pro de chez Corsair, ces deux éléments viendront en renfort pour la ventilation et le contrôle du RGB (c'est important ça).

On passe à la partie bonus, comme d'hab, c'est l'heure de vous montrer les étapes en images avant réalisation. Ça fait tout un tas de joli matériel flambant neuf qui s'impatientait de rejoindre une configuration adaptée - oui, il s'impatientait on vous dit ! - et qui a été entreposé proprement afin de réaliser ces beaux clichés. Il y a aussi toute la partie watercooling et les tonnes de raccords utilisés dans le mod pour réaliser la boucle custom. Puis vient le GPU, après démontage du ventirad Nvidia, il est tout beau, tout propre et prêt à accueillir le waterblock EK...